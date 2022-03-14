挺烏遭罵「漢奸」！以太幣創辦人中文反擊 高EQ網友讚爆
俄羅斯發動攻勢入侵烏克蘭，至今已經將近20天，除了西方國家向俄國祭出制裁外，也有不少人出生力挺烏克蘭。在莫斯科出生的以太幣創辦人布特林（Vitalik Buterin）近日也在推特上PO文聲援，卻遭到中國網友以簡體中文罵「漢奸」，但布特林特地以中文發文回嗆，吸引了大批網友按讚。
國際中心徐筱晴/綜合報導
2022-03-14 17:35:28
布特林出生在俄羅斯莫斯科州，並在6歲時舉家從俄羅斯移民加拿大，20歲時創辦了以太幣，目前擁有超過11億美元資產，成為全球最年輕加密貨幣富翁。
俄烏戰事爆發後，布特林近日在推特上PO文聲援烏克蘭，盼戰事盡快平息。布特林表示，「首要之務是聲援烏克蘭人，其次則是支持那些正在對抗普丁殭屍政權的俄羅斯及白俄羅斯人」。
但有一名以「柴犬幣」為頭像的網友dogecoin faith使用簡體中文嗆布特林，「你不是俄羅斯人嗎？你這個漢奸，難道普京對你有過很慘的經歷？」雖然該名網友的文句似乎非合理的中文行文，且帳號疑似是中國網軍，簡介寫著「對於灣灣、港獨、漢奸的關注和回覆一律不回覆，不予理會」，過去還有「把香港全關起來不要讓他們過來害深圳人」等偏激發文。
對於該名網友的質問，布特林特地以中文回覆，表示「說一個國家的人必須支持自己國家的政府並不是愛國，而是一種奴隸制。真正的愛國有時候需要對抗自己國家發出的邪惡，因為這樣才能幫自己國家變得更美」布特林的回文也因此獲得了2萬多人按讚、5千多人轉推。