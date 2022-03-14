小S掀回憶殺「康熙計畫」曝光 派翠克自嘲顏值跟不上
小S（徐熙娣）回歸螢光幕後掀起回憶殺之外，也製造不少話題，繼網路節目《熙娣想聊》後，又接下電視節目《小姐不熙娣》、《小姐不藏私》主持棒，近日更暌違7年以歌手「elephant DEE」的身分推出新專輯。小S坦言其實很久沒做帶狀節目，起初並不是這麼有自信，還好主持過後非常得心應手：「很常笑到落淚，連她自己都很驚喜，對這個節目也產生了感情。」也希望能邀請到過去常上《康熙來了》的固定班底：「有很多觀眾敲碗，自己也很想念他們。」
記者侯家瑜/綜合報導
2022-03-14 20:00:00
小S透露自己只要有空檔，就會請工作人員傳節目給她看，就連她的婆婆也在追看，還會跟她說節目很好笑。好姊妹范曉萱更是忠實觀眾，不只邊吃飯邊追節目，還會熬夜一次看20集，不斷跟她說：「熙娣太好笑了！好有妳的風格，我好喜歡好好笑。」
擔任《小姐不熙娣》助理主持人，與《小姐不藏私》主持人的派翠克，則表示近期跟著小S主持2檔節目，讓他學到了很多：「S姐真的很厲害，像主持中穿插的各式各樣無厘頭，甚至在路上的任何發現，都能延伸變成一個主題。」派翠克也自嘲另一個印象深刻的，就是有觀眾在《小姐不藏私》下方留言：「顏值有點跟不上，但主持人蠻有頭腦的。」也算是對他主持功力的一種肯定。