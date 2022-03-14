303停電看法不同調　王文淵、蔡練生再次隔空交火

台塑集團總裁王文淵今（14）日拋震撼彈表示，因無法節制工總秘書長蔡練生執行業務，因此辭去工總理事長一職，蔡練生下午也發出6點聲明反擊。同時，也傳出經濟部是否施壓，才導致工總內部不同調？為此，王文淵身邊高層透露，沒有外界介入，重申303事件是管理問題，不該那麼急迫的將問題無限上綱，「所有事情都該一碼歸一碼來談」。但言談間高層也透露蔡多次「逕自的行為」，王文淵被以理事長「掛名」，確實讓總裁不太舒服。
記者許家禎/台北報導
2022-03-14 17:48:56
有關今年3月3日全台大停電事故，工總之前發佈過新聞稿，但疑似工總內部出現不同的聲音。今日台塑集團聲明稿指出，集團總裁同時也是工總理事長的王文淵認為此次停電是管理問題，並非缺電所致，因此才要求蔡秘書長暫時不宜發佈新聞，以免混淆社會大眾視聽，但蔡卻假借王理事長指示，對外發佈新聞稿，最終王文淵做了辭去工總理事長的決定。蔡練生也在隨後發6點聲明表示自己並不在意在工總的去留，但不接受違反事實莫須有的指控。
為此，王文淵身邊高層透露，依自己對事情的了解是，總裁直到3月7日早上才了解整起事件的所有處理，但蔡練生指3月5日就說明本案，並於5日中午將新聞稿送給王，時序上有落差。
該名高層透露，王文淵不反對大家來討論台灣的能源政策，但303全台大停電確實是人為管理問題，與缺不缺電或其他問題不同，應一碼歸一碼來討論，而不是那麼急迫的將問題無限上綱，更何況蔡發出的新聞稿確實將王文淵的名字「掛名」，讓總裁覺得不太舒服。
另外，外界關注是否有受到經濟部或是政府的壓力，才會衍伸王文淵跟蔡練生在處理事情上有不同意見？為此，該名高層澄清未有外界介入，並強調蔡「逕自的行為」已經不只一次發生，並不是偶發的。