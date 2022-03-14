時代潮流NFT企業快跟上！樂點區塊鏈推出一站式整合服務

橘子集團旗下樂點（GASH）宣布，自今(14)日起正式推出「區塊鏈BaaS(Blockchain as a Service)一站式整合服務」，量身客製NFT產品發行應用提供鑄造、發行、交易、行銷等整合性專精服務 ，透過樂點技術以及深耕數位遊戲產業的營運洞見，提供所有欲投入NFT應用的企業用戶、遊戲業者、數位藝術創作者、內容IP發行與版權商一站式整合服務，涵蓋NFT設計鑄造、發行管理、品牌專屬網站建置、智能合約串聯，以及終端整合行銷與VIP會員經營等服務，快速有效進入NFT應用市場。首發專案《阿嬤養的怪獸》也在即日上線。
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Web3.0的興起正快速改變全球產業發展，其中NFT(Non-Fungible Token，非同質化代幣)是市場上備受矚目的應用之一，橘子集團旗下樂點(GASH)看好其潛在商機，自即日(3/14)起正式推出「區塊鏈BaaS(Blockchain as a Service)一站式整合服務」，透過樂點的技術以及深耕數位遊戲產業的營運洞見，提供所有欲投入NFT應用的企業用戶、遊戲業者、數位藝術創作者、內容IP發行與版權商一站式整合服務，涵蓋NFT設計鑄造、發行管理、品牌專屬網站建置、智能合約串聯，以及終端整合行銷與VIP會員經營...等服務，快速有效進入NFT應用市場。