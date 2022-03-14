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時代潮流NFT企業快跟上！樂點區塊鏈推出一站式整合服務

▲ 樂點與品曄文創合作《阿嬤養的怪獸》專案，推出胖胖猿系列，不只能收藏，而是被真正賦能的數位憑證，進而帶領線上玩家實現完整Play for Fun & Earn。(圖/官方提供)
▲ 樂點與品曄文創合作《阿嬤養的怪獸》專案，推出胖胖猿系列，不只能收藏，而是被真正賦能的數位憑證，進而帶領線上玩家實現完整Play for Fun & Earn。(圖/官方提供)

記者周淑萍/綜合報導

2022-03-14 18:30:28

橘子集團旗下樂點（GASH）宣布，自今(14)日起正式推出「區塊鏈BaaS(Blockchain as a Service)一站式整合服務」，量身客製NFT產品發行應用提供鑄造、發行、交易、行銷等整合性專精服務 ，透過樂點技術以及深耕數位遊戲產業的營運洞見，提供所有欲投入NFT應用的企業用戶、遊戲業者、數位藝術創作者、內容IP發行與版權商一站式整合服務，涵蓋NFT設計鑄造、發行管理、品牌專屬網站建置、智能合約串聯，以及終端整合行銷與VIP會員經營等服務，快速有效進入NFT應用市場。首發專案《阿嬤養的怪獸》也在即日上線。

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▲ 樂點與品曄文創合作《阿嬤養的怪獸》專案，推出胖胖猿系列。(圖/螢幕截圖)
▲ 樂點與品曄文創合作《阿嬤養的怪獸》專案，推出胖胖猿系列。(圖/螢幕截圖)
Web3.0的興起正快速改變全球產業發展，其中NFT(Non-Fungible Token，非同質化代幣)是市場上備受矚目的應用之一，橘子集團旗下樂點(GASH)看好其潛在商機，自即日(3/14)起正式推出「區塊鏈BaaS(Blockchain as a Service)一站式整合服務」，透過樂點的技術以及深耕數位遊戲產業的營運洞見，提供所有欲投入NFT應用的企業用戶、遊戲業者、數位藝術創作者、內容IP發行與版權商一站式整合服務，涵蓋NFT設計鑄造、發行管理、品牌專屬網站建置、智能合約串聯，以及終端整合行銷與VIP會員經營...等服務，快速有效進入NFT應用市場。

樂點自2018年即成立區塊鏈專案研發小組，投入區塊鏈市場技術研究與應用開發，並於2018及2019年贊助亞洲區塊鏈高峰會(Asia BlockChain Summit)，積極推動台灣的區塊鏈生態發展，並期許台灣成為亞洲發展區塊鏈技術的關鍵要角；今年第一季則啟動轉型計畫，目標是成為以數位創作及數位娛樂為核心的區塊鏈服務營運平台。

樂點「區塊鏈BaaS一站式整合服務」主要服務內容包括：

  1. 區塊鏈技術的開發
  2. NFT(非同質化代幣)鑄造發行與專屬平台建置：IP、品牌及創作者，不需要區塊鏈知識也能輕鬆發行NFT，並享有銷售平台及整合行銷服務
  3. GameFi(遊戲化金融)開發與推廣：協助遊戲商輕鬆創建PLAY for FUN & EARN遊戲，結合整合行銷及代幣經濟服務，讓玩家即時掌握遊戲最新動態，帶動遊戲熱度，持續創造營收
  4. Defi(去中心化金融)應用服務開發：實現虛擬貨幣兌換、NFT鑄造、用戶導流之代幣經濟生態圈
樂點也宣布首發專案即日起正式上線，與知名IP廠商品曄文創《阿嬤養的怪獸》聯手打頭陣，推出超級吸睛的胖胖猿系列，並預計在今年上半年推出4~6個數位NFT指標性專案，逐步展現在NFT及鏈遊領域的實力。

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