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把握週四前好天氣！鋒面提前報到　週五北部留意大雨

▲週四上半天之前各地大多維持多雲到晴的穩定天氣，僅東半部地區有局部短暫雨。週四下午開始鋒面接近，北部地區要留意可能有局部大雨發生。（圖／張勵德攝）
▲週四上半天之前各地大多維持多雲到晴的穩定天氣，僅東半部地區有局部短暫雨。週四下午開始鋒面接近，北部地區要留意可能有局部大雨發生。（圖／張勵德攝）

記者張勵德/綜合報導

2022-03-14 18:19:42

要把握這幾天晴朗的好天氣！中央氣象局指出，週四（3/17）下半天開始，受到鋒面接近影響，北部及東半部地區將轉為有局部轉陣雨的天氣，隨著鋒面通過伴隨東北季風增強，北台灣天氣也會轉涼，高溫略降到攝氏25度左右。值得注意的是，週四入夜後到週五（3/18）鋒面通過這段期間，北部地區雨勢明顯，不排除有較大雨勢發生機會，提醒民眾留意。這個週末因水氣仍多，北部及東半部地區仍有局部短暫雨，中部山區也有零星短暫雨，其他地區為多雲。

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氣象局預報員黃恩鴻指出，週二（3/15）到週四上午這段期間，台灣附近吹偏東風或東南風，迎風面的東半部地區及北部山區偶有局部短暫陣雨，其他地區大多為多雲到晴，午後受到熱力作用影響，中部以北及東半部山區有零星短暫陣雨出現，前往山區活動的民眾要留意。

氣象局預估，週四之前各地氣溫仍然暖熱，西半部地區高溫可達攝氏29到33度，日夜溫差可達攝氏10度以上，早出晚歸記得要帶件薄外套禦寒。至於東部地區高溫約攝氏26到27度左右。

黃恩鴻指出，週四下半天鋒面逐漸接近，入夜後到週五一整天鋒面通過伴隨東北季風增強，中部以北及東半部地區將轉為有局部短暫陣雨的天氣，南部山區也有零星短暫陣雨，其他地區為多雲，北部地區要留意有較大雨勢出現。至於氣溫方面，這波東北季風強度稍弱，僅北部及東北部地區天氣稍微轉涼，高溫略降到攝氏25到26度，到週六（3/16）東北季風就會減弱，屆時北台灣氣溫就會回暖，中南部地區週末高溫更上看攝氏31到34度。

不過黃恩鴻提醒，週末雖然鋒面通過，但台灣附近水氣偏多，北部及東半部地區仍有局部短暫雨，中部山區也有零星短暫雨，其他地區維持多雲，民眾安排週末活動要留意天氣變化。

此外，週四之前金門及馬祖容易有局部霧或低雲影響能見度，夜間及清晨西半部地區也會有局部霧或低雲，提醒民眾注意行車安全。

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