台中一中音樂老師暴走！許常德以「夫妻關係」喻師生心態

我是廣告 請繼續往下閱讀
許常德指出，「大家回想一下你在求學階段，都沒聽過大家對某些不滿的老師和學生取外號嗎？這樣的狀況在家族在職場在網絡在學校...非常常見，但最糟糕的是這麼嚴重了，都在網絡上釀出這麼大的事了，學校還是不知道怎麼處理，於是這個事件就會變成一個社會對立的事件」。
許常德分析，「有人說老師長期被霸凌，有人說那她對白雲要不要道歉，但就是沒有學校或教育局教育部出來告訴大家怎麼做，讓老師和學生成眾矢之的。當老師說學生都極可怕時，也許學生也是這麼認為老師的。因為會講出這句話的人已是不知道該怎麼辦的人，如果學校高層和老師對於霸凌都不知道該怎麼辦，霸凌這個問題就會更沈重複雜，就會衍生成整個心態都迷惘與對立，就像長期互相傷害的夫妻，都卡在自己的痛處一樣」。
許常德認為，「遇到被取外號的事，如果沒有高的角度去戰勝它，你就會平視的跟它糾纏。因為能征服這些取笑的人，最好的方式就是說出一個讓旁聽的人佩服讓取笑的人羞愧的回應。取笑別人很容易變成關係一有緊張壓力的武器，這都是傷人傷己的。因為取笑的人也會被唾棄，只是那時候也許沒有人說出來而已」。許常德最後點名教育部長，「校長和教育部長出來告訴我們該怎麼做才好吧，這樣的事太普遍在校園了，你們不該沒有聲音」。
對此事件，台中市教育局長楊振昇認為，師生間應該相互尊重與理解，如果有好的溝通方式、多一點傾聽，或許能減少問題發生。他還說，每個人都要學習EQ，包括了解與管理自己的情緒，「遇到不愉快時，學著用何種方式表達，這都是社會學習的過程」。（編輯：倪浩軒）