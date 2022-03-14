持續看好貨運景氣　長榮3架波音777客機改貨機

長榮航空今（14）日宣布，經董事會通過，將與以色列航太工業公司 (IAI)簽約，自2025年起陸續執行3架波音777-300ER客機改貨機工程，屆時長榮航空波音777F貨機機隊將達11架，貨運運能將增加約1成，有助於調整客貨運營收比重，提升公司整體競爭力。
記者黃仁杰／台北報導
2022-03-14 18:18:10
長榮航空總經理孫嘉明表示，疫情考驗航空業經營的韌性，長榮航空積極思考應變策略，重新檢視機隊規劃，同時也看好未來航空貨運市場需求，除了現有的8架波音777F貨機外，委託IAI將3架波音777-300ER客機改裝為全貨機，以提升貨運運能及收益。
以色列航太工業公司(IAI)執行長暨總經理柏茲．利維(Boaz Levy)表示，很高興在波音777-300ER客機改貨機的領域爭取到長榮航空這個重要客戶，長榮航空再次把客機改貨機的任務交給我們，證明以色列航太工業公司先進的技術能力、具成本效益的解決方案，以及卓越的服務獲得客戶的肯定，期待與這家頂尖企業合作，來因應全球貨機市場和貨運持續高漲的需求。
波音777-300ER客機改貨機最大貨運酬載為100公噸，略少於可酬載106噸的777F貨機，但因機身較長貨艙容積可達2.8萬立方英呎，高於777F貨機的2.3萬立方英呎，容積率增加近25%，適合載運目前最具市場成長性的電商貨品，777F貨機則適合於載運重貨，業者表示，該3架客機改貨機機型加入營運後，可讓貨機機隊的調度更具靈活並增進營運效益。