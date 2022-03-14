最新照片曝！曾嗆俄軍「去你X的」 蛇島激戰後佈滿彈孔
俄羅斯上月24日揮軍入侵烏克蘭，位於黑海西北部的蛇島（Zmiinyi Island）更成為俄軍首個攻打目標。面對俄羅斯的攻勢，蛇島士兵怒嗆俄軍「去你X的」後遭俘。現在蛇島的最新衛星照片曝光，島上有近半數建築似乎受到俄羅斯軍事打擊的破壞，旁邊還停泊一艘俄軍登陸艦。
國際中心徐筱晴/綜合報導
2022-03-14 18:35:15
根據《CNN》報導，美國太空科技公司馬爾薩斯（Maxar Technologies）公開最新衛星照片，首度曝光激戰過後的蛇島情況，可以看到島嶼中心的建築物因砲擊而嚴重毀損，島上大部分地區遭白雪覆蓋，但仍彈孔仍清晰可見，顯示出當時戰爭的激烈程度。照片的左上角能夠看見一艘軍艦停泊在旁，這是俄軍的「蟾蜍級」（Ropucha）的新型坦克登陸艦，顯示俄軍已經控制住蛇島。
根據烏克蘭海軍表示，島上的駐軍擊退了俄羅斯軍隊的兩次襲擊，但最終「彈藥用盡」被迫投降。
在俄羅斯入侵烏克蘭後，位於黑海的蛇島成為俄軍的首要目標，俄軍勸降遭到烏克蘭士兵回嗆「他X的去死吧」，隨後俄軍開火，一度傳出13名士兵陣亡，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）還追授他們「烏克蘭英雄」的稱號。不過烏克蘭軍方後來證實島上82名守軍未戰死，全數被俘。