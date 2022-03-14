基隆確診個案於五分埔服飾店上班 搭區間車、客運上下班
新冠肺炎疫情近日在台灣逐漸趨緩，不過今（14）日防疫指揮中心公布一例確診案例案21497，為家住基隆並於台北市工作的不明感染源案例，目前匡列家人4、同事4人，其他疫調中。台北市衛生局今日下午也公布該名不明感染源案例的足跡，除了於台北市的五分埔商圈的服飾店擔任銷售店員外，曾於11日下班後前往位在饒河街的下港名彭臭豆腐用餐。
記者丁上程／台北報導
2022-03-14 18:41:59
指揮中心今日公布新增不明感染個案，是一名住在基隆的20多歲女性。北市衛生局表示，該確診案例13日凌晨1時開始覺得有發燒、肌肉痠痛、頭痛、咳嗽等症狀，送醫採檢陽性確診，Ct值為13。
衛生局近一步公布該名確診案例的相關足跡，該名女性於北市五分埔商圈的服飾店「禾荷HER ‧ HER」擔任銷售員，上班時間為下午13時至晚間23時，平時則於上午12時及晚間12時搭乘台鐵區間車或國光客運往返基隆。僅只有在11日下班後曾前往饒河街的下港名彭臭豆腐用餐。
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