Toyota 與 HINO 商用車巡迴展 3/15~30 全台 8 場次起跑
Toyota、HINO 商用車台灣總代理和泰汽車主辦之「2022 商用車巡迴展」3/15 日活動開跑，於台北、桃園、台中、員林、台南、高雄、宜蘭、花蓮 8 場次巡迴展出，車型包含 HINO 多款六期安規新車以及 2022 全新導入的 HINO 300 Hybrid、Toyota Coaster、TOYOTA Granvia 豪華 8 人座車型，陣容相當完整。
2GameSome - 有車賞
2022-03-14 18:55:00
2022 年全新導入的 HINO 300 Hybrid、Toyota Coaster 中型巴士、Toyota Granvia 豪華 8 人座將透過本次巡迴展初次亮相，其中以 Granvia 8 人座新車採取全新 233 配置座椅及寬敞後廂行李空間，符合機場接送、包車旅遊業者需求，也滿足多代同堂家庭出遊乘坐用途，本次活動 Toyota Granvia 豪華 8 人座開放預賞及預接單。2022 商用車巡迴展採開放式入場，現場備有限量來場禮與摸彩獎項，相關資訊可洽詢和泰汽車全台所屬商用車經銷商長源汽車、蘭揚汽車、東部汽車之全台營業據點，或至 HINO 商用車官網最新消息查詢，或致電和泰汽車顧客服務中心0800-522-567。