雄檢破千公斤喵喵製毒原料　至少可製360萬包毒咖啡包

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高雄地檢署檢察官張貽琮、任亭去年11、12月接連指揮調查局航業處、高雄市調處、高雄市左營分局、保三總隊等單位，破獲兩起四級毒品「2-溴-4-甲基苯丙酮」走私案，總計查獲毒品原料高達1216公斤，若分裝成毒咖啡包，至少可製成360萬包，所幸均未製成流入市面。
蔡清祥表示，毒品偵辦是靠團隊合作，才能往上溯源，不僅感謝檢警調合作，還有關務署的專業，從大數據中找到線索，和執法單位一起破獲毒品走私案，他也允諾如果檢察官努力有成果，他也會常常下來，給予辛苦辦案人員肯定。
雄檢襄閱主任檢察官徐弘儒表示，近年來檢察、警察、調查、海巡、憲兵、關務六大緝毒系統整合總動員，全力查緝毒品，阻絕境外，彼此合作無間，績效卓著，也藉此特別感謝各單位辛苦辦案人員的付出與參與。
第四級毒品「2-溴-4-甲基苯丙酮」、「2-氯-甲基苯丙酮」是用來製作第三級毒品「4-甲基甲基卡西酮」，俗稱「喵喵」的新興毒品，使用者除可能會出現幻覺、攻擊性、暴力自殘等行為，也會有痙攣及抽搐等症狀，而喵喵經常添加在毒咖啡包中。
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