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雄檢破千公斤喵喵製毒原料　至少可製360萬包毒咖啡包

▲鍾姓男子企圖以合法掩護非法入關涉嫌走私進口的「2-溴-4-甲基苯丙酮」製毒原料。（圖／記者郭凱杰翻攝）
▲鍾姓男子企圖以合法掩護非法入關涉嫌走私進口的「2-溴-4-甲基苯丙酮」製毒原料。（圖／記者郭凱杰翻攝）

記者郭凱杰／高雄報導

2022-03-15 17:55:42

高雄檢警調會同海關及憲兵等單位，於去年底先後破獲2起從中國進口「喵喵」先驅原料甲基苯丙酮的案件，共查獲毒品原料高達1216公斤，若製成喵喵分裝成毒咖啡包，數量至少可達360萬包，所幸未流入市面。計逮捕販毒集團成員鍾瑞閔、劉承德2人，法務部長蔡清祥14日下午特別南下慰勞有功人員，強調緝毒不僅要溯源還要斷源。

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▲劉姓男子涉嫌走私進口的「2-溴-4-甲基苯丙酮」製毒原料，就藏在大型鐵桶中，企圖以合法掩護非法入關。（圖／記者郭凱杰翻攝）
▲劉姓男子涉嫌走私進口的「2-溴-4-甲基苯丙酮」製毒原料，就藏在大型鐵桶中，企圖以合法掩護非法入關。（圖／記者郭凱杰翻攝）
高雄地檢署會同調查局航業調查處高雄站、關務署高雄關及高雄市警局等單位，14日下午聯合召開記者會，宣布破獲2起大宗毒品犯罪，及時在海關攔截正要取貨毒販。蔡清祥與高檢署檢察長邢泰釗、調查局長王俊力等人特別南下，表揚兩案查緝有功人員。

▲高雄檢警調聯手合作破獲2大貨櫃走私喵原料1216公斤，逮捕相關嫌犯。（圖／記者郭凱杰翻攝）
▲高雄檢警調聯手合作破獲2大貨櫃走私喵原料1216公斤，逮捕相關嫌犯。（圖／記者郭凱杰翻攝）
高雄地檢署檢察官張貽琮、任亭去年11、12月接連指揮調查局航業處、高雄市調處、高雄市左營分局、保三總隊等單位，破獲兩起四級毒品「2-溴-4-甲基苯丙酮」走私案，總計查獲毒品原料高達1216公斤，若分裝成毒咖啡包，至少可製成360萬包，所幸均未製成流入市面。

蔡清祥表示，毒品偵辦是靠團隊合作，才能往上溯源，不僅感謝檢警調合作，還有關務署的專業，從大數據中找到線索，和執法單位一起破獲毒品走私案，他也允諾如果檢察官努力有成果，他也會常常下來，給予辛苦辦案人員肯定。

雄檢襄閱主任檢察官徐弘儒表示，近年來檢察、警察、調查、海巡、憲兵、關務六大緝毒系統整合總動員，全力查緝毒品，阻絕境外，彼此合作無間，績效卓著，也藉此特別感謝各單位辛苦辦案人員的付出與參與。

第四級毒品「2-溴-4-甲基苯丙酮」、「2-氯-甲基苯丙酮」是用來製作第三級毒品「4-甲基甲基卡西酮」，俗稱「喵喵」的新興毒品，使用者除可能會出現幻覺、攻擊性、暴力自殘等行為，也會有痙攣及抽搐等症狀，而喵喵經常添加在毒咖啡包中。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 

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