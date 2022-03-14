▲ 台灣奧迪攜手 GQ Suit Walk 展現西裝與坐駕結合的時尚生活品味

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西裝不再被視為男性專屬，時尚的展現也日趨擺脫了傳統的生理性別界線，今天無論何種性別、個性或身材，只要透過搭配的匠心巧思，每件西裝都能詮釋出自信、力量的風格與自我態度。而不僅是西裝，一部好車也能襯托出個人獨一無二的魅力。
沈浸於文化、時尚領域，台灣奧迪去年與台北電影節合作，今年則以「穿出你的大人感」為主題攜手 GQ 舉辦 Suit Walk，表達「座駕是你的第一層 outfit」概念，亦即西裝是人們近距離對穿搭態度的認識，而選擇的座駕就是眾人在繁忙的現代社會定義品味的第一層外衣；從獲得設計界奧斯卡獎-紅點設計獎的 Audi 純電跑車 RS e-tron GT，就能觀察到 Audi 對於細節的要求，舉凡Ｘ型矩陣式頭燈搭配車側鮮明的肩線，源自於究極空氣力學的流線型車身設計，以及多種張顯車主性格的客製化選擇套件，都與消費者在訂製西裝時對領型、腰線、開岔位置…等細節的注重不無二致，充分展現現代人們對於質感的追求與個人風格的主張。
百人Suit Walk大遊行 展現多元風格與奧迪質感生活態度
台灣奧迪總裁安薩瑞（Rahil Ansari）分享：「很開心能擔任 GQ Suit Walk 評審，感受到台灣對於時尚、年輕潮流所帶來的能量令人興奮，行走在熙熙攘攘的城市裡，除了富有個人風格的衣著，座駕其實才是大眾認識你的第一層『衣裝』，如同 RS e-tron GT 對於每個細節的講究，完美展現出高級質感。讓我們一同倡議在選擇適合自己的西裝時，更要選擇展現個人特色的坐駕，展現獨特的自信風采。」
周末限定市集、專屬「Audi之夜」狂歡
3 月 12 日 GQ 邀請成軍 0周 年的天團「麋先生」擔任大使，為活動打造專屬 Suit Walk 的主題曲，另外更有網路名人全家福「Rice&Shine」、阿翰 PO 影片中風格多變的「阿翰」一同於信義區走秀，市集中不但有西服訂製店，Audi展區更展示性能車款RS e-tron GT供民眾合影，完成Audi指定任務後，即能兌換獲得Audi限量西裝口袋巾。
Suit Walk 活動不因日落而結束，當晚也舉辦「Audi 之夜」，邀請對於時尚和流行同樣注重的奧迪貴賓、車主們參與，在坐擁台北夜空最美風景的酒吧餐廳 CÉ LA VI，享受精彩難忘的愉情之夜，除了融合 Audi 與 Suit Walk 的獨家餐點、經典調酒之外，還安排多樣的博奕遊戲，並以 Audi 賓果作為壓軸，讓所有參與者們在白天的走秀結束後，也能在日落後繼續享受充滿成熟魅力的夜晚。