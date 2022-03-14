立委質疑設籍前新住民補助執行率低 內政部提關鍵原因
《四方報》報導，我國政府為了協助新住民融入台灣社會，針對設籍前遭逢特殊境遇的新住民提供生活補助。不過，立委發現該計畫4年來執行率不到7成。內政部長徐國勇今（14）日表示，執行率較低與疫情爆發、入境人口減少有關，將請移民署再與地方政府執行端加強溝通。
記者賴正琳/綜合報導
2022-03-14 20:26:59
民進黨立委羅美玲14日在立法院內政委員會質詢指出，由新住民發展基金辦理的「設籍前新住民遭逢特殊境遇福利扶助及社會救助計畫」，2020年執行率竟不到4成、只有36.04%，4年來整體執行率也不到7成。但2020年她卻接到許多新住民陳情想申請卻被地方政府拒絕。
內政部長徐國勇答詢時指出，2020年執行率較低應該和疫情有關，入境人口少、數字就少。他也坦承一定會有漏接新住民需求的情況，會請移民署加強與地方執行端溝通。徐國勇指出：「這兩年的確是疫情的問題，進來的人比較少，所以當然(執行率)會比較低一點，這是第一個原因。第二個原因是，有的人也許他自己有財力不想申請補助。不過，委員提到了這個問題我們就要解決，要解決當然現在要請移民署一定要發函各個地方、尤其民政相關的，請他們碰到這個狀況不要直接拒絕，請他們跟我們服務站聯絡。」
羅美玲進一步表示，移民署其實已經2度發文給地方政府，強調受疫情衝擊的設籍前新住民可以申請補助，但地方政府似乎未能落實，中央應該盯緊地方政府的執行狀況。徐國勇強調，如果地方機關無法配合，可將新住民轉介至移民署各地服務站，服務站會依照法規全力予以協助。