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大飛遭爆欠債「退出餐酒館股東」　發3點聲明還原真相

▲大飛遭爆與餐酒館投資人鬧翻還欠債，本人親自回應。（圖／大飛IG）
▲大飛遭爆與餐酒館投資人鬧翻還欠債，本人親自回應。（圖／大飛IG）

記者侯家瑜/綜合報導

2022-03-14 21:00:23

34歲的藝人大飛（吳志慶）2019與大根、阿虎等其他圈外人，集資在東區開設餐酒館，怎料今（14）日被周刊爆料與其他人發生不愉快，所以決定卸下股東身分，更傳出其作為竟是因為欠債，對此，大飛傍晚也發出聲明闢謠。

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近2年因疫情，許多餐飲業、觀光業面臨考驗，大飛投資的餐酒館也不例外，據傳大飛與大根因意見分歧而徹底鬧翻，才選擇退出股東身分，加上該餐酒館的官方IG帳號，已經取消關注大飛，大根則留在名單內，引發外界好奇。

▲大飛（中）傳出與其餘投資人鬧翻。（圖／餐酒館IG）
▲大飛（中）傳出與其餘投資人鬧翻。（圖／餐酒館IG）
大飛稍早發出3點聲明，坦言原本不想理會爆料，但因為接到許多朋友的關心，才決定說清楚：「我沒有欠債，現在欠的只有房貸跟車貸。」至於將名牌車換掉一事，則說：「換車就是換車，想換吉姆尼很久了，剛好有朋友找到，現在這台有錢還買不到。」最後也強調退出股份是基於個人因素，與其他人無關。
 

▲大飛發出3點聲明澄清。（圖／大飛IG）
▲大飛發出3點聲明澄清。（圖／大飛IG）
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