Kia EV6 線上預售 1 小時突破 200 台！前瞻禮遇限量 300 台正式完售！
Kia 首款純電車型 EV6 在 3 月 11 日正式展開線上預售活動後，官網上線不到一小時，線上預售不僅迅速突破 200 張訂單，首批前瞻禮遇限量 300 台更火速完售！創下 Kia 在台新車預售的全新里程碑。EV6 全台巡迴前瞻首演繼台南場圓滿落幕後，也將緊接著於本週末 3 月 19-20 日，於台中麗寶 Outlet Mall 穹頂廣場接棒演出。Kia 總代理台灣森那美起亞為回應台灣消費者支持，本週正緊鑼密鼓的準備第二波預售。
2GameSome - 有車賞
2022-03-14 21:55:00
EV6 第一波預售接單有超過 50% 的消費者下訂頂規車型「GT-line e-AWD 增程版」，並有超過三成的消費者加購選擇首次上市的「消光月景灰」車色。「The Kia EV6 全台巡迴前瞻首演」首站於上週末在台南美術館 2 館圓滿落幕後，本週末 3 月 19 日(六)至 3 月 20 日(日)，全台巡迴活動將於台中麗寶 OUTLET MALL 一樓 C Zone 穹頂廣場，進行兩天靜態展演。有興趣民眾可如期前往參觀。