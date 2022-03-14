高雄燕巢仍有1100戶未復電 搶修電線桿又遇水管破裂意外
高雄市燕巢區一輛曳引車今（14）早裝載鋼板沿中西路行駛至中民路口左轉時，車上鋼板掉落撞擊路旁電桿造成電桿受損，為了修復電桿，施工期間將造成約2000戶停電，本來預計停電期間為下午3點至晚上9點，但稍早9點時消息傳出，目前燕巢仍有1100戶未復電，施工延誤的原因是修理電桿中途又遇到水管破裂意外。
編輯中心/綜合報導
2022-03-14 21:58:17
據了解，駕駛曳引車之39歲郭姓男子，今早自燕巢區四林路一帶要將12塊鋼板送往同在燕巢區安招路的公司，行經路口左轉時，疑似車頭連結板台連接線斷裂，造成綑綁鋼板鋼索脫落，導致鋼板部分掉落，滑落的鋼板不僅把停放路邊的機車撞倒，連電桿也遭殃。
台電本預計晚間9點可以將電桿修復完畢，讓2000戶全部復電，但台電高雄區營業處晚間表示，由於施工期間又發生水管破裂意外，不得不連繫自來水公司關閉管線，然後須先修復水管再繼續修復電桿，因此施工延誤。
為減少對停電用戶的不便，已先以緊急線路讓900戶恢復供電，預計再另施作一緊急線路，能夠再部分恢復電力。但所有家戶何時能全部復電，台電也無法保證，要視後續施工狀況而定。（編輯：倪浩軒）