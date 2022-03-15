嘉市議員戴寧涉詐助理費　遭押提抗告被駁回

無黨籍嘉義市議員戴寧，遭疑涉詐領助理費521萬，嘉義地院10日裁定80萬交保，嘉檢不服提出抗告，嘉義地院13日重開羈押庭、裁定收押禁見，戴寧委由律師提起抗告，台灣高等法院台南分院14日裁定駁回。
編輯中心／綜合報導
2022-03-15 08:19:44
嘉義市議員戴寧遭檢舉，涉嫌利用人頭詐領助理費高達500萬元，嘉義地檢署9日搜索服務處等多處、傳喚8名被告、4名證人到案，訊後聲押禁見戴寧，曾姓、戴姓、許姓助理各以15萬元、5萬元、3萬元交保，其餘人請回；10日裁定戴寧80萬元交保。
嘉義地檢署不服，向台南高分院提出抗告，台南高分院經考量戴寧與相關被告跟證人都有親友關係，僅以禁止她與證人聯繫接觸，能否防止串證等存在疑慮；加上涉詐助理費達521萬5774元，嘉院也僅以80萬交保，也沒說明如何確保不串證、逃亡，都須再詳加考量，原裁定要撤銷，裁准羈押。
對此，戴寧委由律師提起抗告，台南高分院指出，原審法院認被告犯罪嫌疑重大，裁定應予羈押，經核尚無目的與手段間輕重失衡情形，亦無刑事訴訟法第114條所定不得羈押被告事由，被告指原裁定不當，提起抗告，為無理由，應予駁回，本件不得再抗告。（編輯：林莞茜）