兇霸豹 ─ Jaguar F-Pace SVR試駕

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這回試駕的F-Pace SVR，基本就是跟著2021年下半年引進的小改款F-Pace後導入的，在外觀上僅有微幅更動，其中前保險桿運用刀刃式設計元素，融合嶄新的X型設計，兩側加大型煞車冷卻進氣口的格柵網狀線條，靈感源自Jaguar XE SV Project 8，透過銳利的線條形塑，另外，頭尾造型與排列也有做微幅更動，再配上，但配上專屬空力套件與21吋胎圈組後，就是呈現SVR車款該有的氣勢，試駕車更升級選配了22吋亮澤黑五輻樣式輪圈，霸氣再向上提升一級；而全車空氣力學優化更進一步減少35%的車輛抬升力，整體風阻相較改款前更減少3%。
進入車內，多數部件使用真皮與Alcantara材質包覆，搭配專屬SVR徽飾與經典六角格紋飾板，配有具備14向電動調整的量化設計的高性能跑車化座椅，但最明顯的改變是，與一般版本相同換上Pivi Pro車輛資訊娛樂系統，中央螢幕配置11.4吋曲面液晶顯示螢幕，使用介面全面更新，另外就是換回了傳統排檔桿設計，換檔時不用像過去用旋鈕需要重新適應，讓使用整體便利性有所提升。
進入車內，多數部件使用真皮與Alcantara材質包覆，搭配專屬SVR徽飾與經典六角格紋飾板，配有具備14向電動調整的量化設計的高性能跑車化座椅，但最明顯的改變是，與一般版本相同換上Pivi Pro車輛資訊娛樂系統，中央螢幕配置11.4吋曲面液晶顯示螢幕，使用介面全面更新，另外就是換回了傳統排檔桿設計，換檔時不用像過去用旋鈕需要重新適應，讓使用整體便利性有所提升。
然而對許多傳統熱血派車迷來說，對大排氣量動力有所執著，但偏偏時代趨勢讓逐漸容不下其生存空間，就算是最熱中大排氣量動力車款的美國也在轉型中，所以近幾年只要能遇到排氣量4,000c.c.以上的車款都非常難得，而Jaguar至今還保留5,000c.c.機械增壓V8動力車款，更是難能可貴。幾乎是開始走向最終章的F-Pace SVR，除了仍搭載上述的機械增壓V8引擎，擁有550PS最大馬力，最大扭力更略提升了20Nm，來到700Nm，搭配JaguarDrive SelecterTM 8速手自排變速系統，原廠公布的0-100km/h加速成績為4秒整，較過去提升0.3秒，極速也略增至286km/h。
駕駛F-Pace SVR，渾厚的引擎聲浪，是第一重感官上的享受，切換至賽道模式，聲浪會更為激昂，高達700Nm的大扭力，就算它車重超過兩噸，跑起來依舊輕盈，F-Pace在問世以來，操控性一直廣受好評，對應550PS大馬力，SVO部門也針對F-Pace SVR多數進行重新調校，包括轉向系統與避震系統都有所進化，使其動態反應更為細膩，就算動力比一般車型多了200匹以上，也不會讓人開得心慌害怕，再加上TVbB煞車控制扭力轉換系統與電子主動式後差速器輔助，維持高度穩定性，使人可以暢快地駕馭。
其實在這汽車動力系統開始轉型時代裡，像是F-Pace SVR這樣的傳統大排氣量動力性能車，存在的象徵意義大於一切，那種透過引擎與機械增壓運轉後壓榨出來的大馬力，是當今許多電氣化、電動化車款所無法達到的，近來，大家都在討論當電動車時代越來越接近，該收藏一輛大排氣量動力車款，見證歷史的演進，而當前的F-Pace SVR，基本建議售價〝只要〞473萬，比起同級車還要低上一大截，隨著Jaguar確定朝電動化品牌方向邁進，可得把握收藏F-Pace SVR的最後機會了！
| 車型
| Jaguar F-Pace SVR
| 長寬高(mm)
| 4,762x2,071x1,670
| 軸距(mm)
| 2,874
| 車重(kg)
| 2,058
| 引擎型式
| V8 DOHC 32V機械增壓汽油
| 排氣量(c.c.)
| 5,000
| 最大馬力(PS/rpm)
| 550/6,500
| 最大扭力(Nm/rpm)
| 700/5,000
| 變速系統
| 8速手自排
| 0-100km/h(秒)
| 4.0
| 極速(km/h)
| 286
| 傳動型式
| 前置四驅
| 前懸吊
| 雙A臂
| 後懸吊
| 多連桿
| 前輪尺寸
| 265/40R22〈試駕車選配〉
| 後輪尺寸
| 295/35R22〈試駕車選配〉
| 基本建議售價(萬元)
| 473.0