台灣漢堡一哥是誰？丹丹、摩斯都輸「它」：吃20年都不膩
速食店最經典的產品就是漢堡，組合看起來簡單，但用料比例不同，造成美味度落差極大。台灣滿街都是連鎖速食餐廳，像是麥當勞、摩斯漢堡、肯德基、丹丹漢堡，哪些漢堡最受民眾歡迎？《Social Lab社群實驗室》追蹤近3月來連鎖速食漢堡店的網路聲量，分析最受網友熱議的漢堡品牌，麥當勞的大麥克毫無懸念奪下第一。
記者黃韻文/綜合報導
2022-03-15 09:36:45
講到連鎖速食店，台灣民眾第一個想到的絕對是麥當勞，作為全球最大的連鎖速食店，在台店數也最多，自然擁有龐大討論聲量，近3個月來相關討論則數近1.6萬篇，網路聲勢位居第一。即便新品不斷推陳出新，網友最關注的還是麥當勞獨有的大麥克，相關討論包括「麥克醬汁跟漢堡肉的組合，沒人贏的了」、「兩層的份量CP值真的超高」，在漢堡界地位屹立不搖。
第二名是有「速食南霸天」之稱的丹丹漢堡，一向是網路話題的流量密碼，就算店數並不多，只有南部區域限定，中部北部民眾根本吃不到，但每每引發熱烈討論，包括「推雞腿堡，很多汁」、「9號餐CP值爆高」，除了無人能敵的實惠價格，以及麵線配炸雞等特別的套餐組合外，丹丹漢堡始終具備地區限定的特殊感，也成為許多民眾到南部旅遊時必朝聖的連鎖漢堡店。
有趣的是，相較各家顯得較貴一些的日式品牌摩斯漢堡，雖然貴、但就是好吃，網路聲勢卻絲毫不輸人，近3個月相關討論破萬則，位居第三名，靠的就是獨特的米漢堡而大受歡迎，相關討論包括「喜歡MOS現做，端來時米飯熱騰騰的樣子」、「推海洋珍珠堡」。
至於第四名漢堡王的熱門討論，多是集中在相當有特色的華堡，民眾認為「華堡又大又好吃，肉還會噴肉汁」、「火烤就是美味」、「華堡必點」，另外還有人點出漢堡王優惠活動多，成功帶動網路討論聲勢。緊追在後的第五名則是樂檸漢堡，花生醬讓網友直呼過癮，而肯德基的漢堡火力相對較小，討論熱度僅排第六名，強項還是在炸雞及蛋塔。