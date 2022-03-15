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具俊曄剃光頭情非得已！頭髮竟是紋繡效果　網友驚呆了

▲具俊曄光頭上有黑色陰影，竟是紋繡效果。（圖／翻攝DJKOO IG）
▲具俊曄光頭上有黑色陰影，竟是紋繡效果。（圖／翻攝DJKOO IG）

記者江芷稜/綜合報導

2022-03-15 10:00:00｜2022-03-15 10:10:37

大S宣布閃婚舊愛具俊曄，引發兩岸關注，她向來自稱是「顏控」，歷任男友藍正龍、周渝民都是顏值破表，前夫汪小菲外型也是風度翩翩、斯文帥氣，大陸網友疑惑韓國籍的具俊曄年齡較大，還是光頭造型，好奇大S的標準是否轉變，還有人扒出具俊曄自25歲就開始落髮，現在的頭髮竟是靠紋繡製造的「假像」！

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▲具俊曄（左）在姜元來出車禍癱瘓時，不離不棄拒絕單飛。（圖／姜元來臉書）
▲具俊曄（左）在姜元來出車禍癱瘓時，不離不棄拒絕單飛。（圖／姜元來臉書） 
▲具俊曄（左）1993年的造型激似《流星花園》的道明寺。（圖／Naver、YouTube）
▲具俊曄（左）1993年的造型激似《流星花園》的道明寺。（圖／Naver、YouTube）
大S超級旺夫，宣布和現任老公具俊曄閃婚後，男方人氣暴漲，連帶地許多舊照都被網友挖出，據韓媒報導，其實具俊曄以光頭示人，實為情非得已，因為早在25歲的時候他就開始有明顯脫髮跡象，當時身為韓國頂流的具俊曄，還曾試過一些增髮產品來挽救頂上風光，但最後都失敗，無奈之下，他直接以光頭當招牌特色，反而標誌鮮明讓人印象深刻。 

▲具俊曄曾在韓國節目上公開光頭造型的秘密。（圖／翻攝微博）
▲具俊曄曾在韓國節目上公開光頭造型的秘密。（圖／翻攝微博）

如今52歲的具俊曄，頭頂有黑色陰影，照片看似像極短平頭，大陸網友則抓包他曾在綜藝節目上公開昔日舊照，原來具俊曄的頭髮不是真的，居然是以紋繡技術營造出來，不仔細看真的無法分辨，看一下前後對比照，視覺效果看起來果然年輕許多，此話題引發熱烈討論，瞬間登上微博熱搜第一，猛一看具俊曄還跟資深演員秦漢頗為相似。

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