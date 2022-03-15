台積電領跌！台股早盤跌逾270點　萬七大關失守

烏俄第4輪談判技術性暫停、美國聯準會將開會、歐盟宣布對俄新制裁、中國大陸深圳封城，使美股昨（14）日跌多，其中那指跌2%、費半跌3%。台北股市今（15）日早盤跌約逾270點，萬七大關失守，跌幅1.6%以上。晶圓雙雄下挫，其中權值股台積電早盤跌13元，來到559元，跌幅2%，聯電跌幅也有2%。部分PCB、IC設計也跌多。另外，股王矽力-KY今重摔慘跌停。
記者許家禎/台北報導
2022-03-15 09:41:18｜2022-03-15 09:43:51
美股道瓊指數14日上漲1.05點，或0.0032%，收32945.24點；那斯達克指數下跌262.59點，或2.04%，收12581.22點；標普500指數下跌31.2點，或0.74%，收4173.11點；費城半導體指數下跌96.6點，或3.07%，收3047.5點。
台北股市早盤跌約逾270點，萬七大關失守，跌幅1.6%以上。受到國際地緣政治影響，再加上中國大陸深圳宣布封城7天，電子股熄火下殺。權值股台積電早盤跌13元，來到559元，跌幅2%。聯電也跌2%，來到51.2元附近。世界先進跌幅3%、力積電跌2%。
另外，聯發科早盤跌28元，來到916元，跌幅約3%。南亞科、友達、群創、日月光跌1%，國巨跌2%，南電與景碩跌3%。股王矽力-KY決議1股拆成4股，今股價持續弱勢慘跌停，來到2770元。航運股華航與長榮航逆勢抗跌，跌幅1到2%。另外，東鹼、惠光、國碩、台航同樣逆勢抗跌。