不願當國家宣傳機器！俄官媒編輯持反戰標語 闖直播遭逮
俄羅斯入侵烏克蘭的行動持續到第3週，但對於當局揮軍的決定，不少俄國民眾抱持反對意見，在戰事爆發後，也有人走上街頭抗議。俄羅斯國營電視台第一頻道（Channel One）一名編輯14日手持反戰標語，闖入正在直播的新聞節目當中，呼籲俄羅斯人民不要相信政府的政治宣傳，電視台隨即切斷直播訊號，據信這名編輯已經遭到逮補。
國際中心徐筱晴/綜合報導
2022-03-15 10:11:42
綜合外媒報導，俄羅斯國營電視台第一頻道主播在當地時間14日晚間播報新聞時，該電視台的一名女編輯歐芙希安妮可娃（Maria Ovsyannikova）手持英俄雙語寫成的標語，闖入節目攝影棚。其中寫著英文標語「不要戰爭」、「俄國人反對戰爭」及俄文標語「不要相信政治宣傳告訴你的謊言！俄羅斯反對戰爭！」
除了標語外，歐芙希安妮可娃也高呼「不要戰爭」、「停止戰爭」。導播見狀隨即將鏡頭切入新聞畫面。
俄羅斯獨立人權示威監測組織OVD-Info表示，在直播結束後，歐芙希安妮可娃已經被送到莫斯科一處警察局，她可能面臨起訴。
在闖入直播之前，歐芙希安妮可娃已經先錄下了一段自白，將俄國入侵烏克蘭稱為是「犯罪」，並稱她為替克里姆林宮宣傳的工作感到羞恥。歐芙希安妮可娃表示，「我允許自己透過電視螢幕散播謊言，對此我感到羞恥，竟然讓俄國人變成冷血動物」，同時她也呼籲民眾挺身抗議入侵烏克蘭的行徑，強調這是唯一能夠「阻止瘋狂」繼續下去的方式。
俄羅斯在發動戰爭後，開始嚴格管控國內輿論風向，僅允許宣傳官方版本的對烏侵略訊息，並且大舉拘留抗議「特別軍事行動」的民眾，根據OVD-Info表示，截至13日為止，已經有將近1萬5000人在類似集會當中被逮補。