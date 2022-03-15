台灣大車隊與屏東縣合作「好孕專車」 孕媽咪享六千元車資補助及限量好禮！
【健康醫療網／記者林怡亭報導】為了照顧懷孕婦女出門產檢的交通問題，台灣大車隊與屏東縣政府合作「好孕專車」，讓孕婦前往醫院產檢時，享有更便利安心的乘車服務，並攜手盛和雅集團旗下嬰兒用品廠牌，贈送價值650元好禮給前200位搭乘台灣大車隊「好孕專車」的媽咪們。屏東縣政府自3月8日起發放價值6,000元的紙本好孕車券，提供給孕媽咪作為車資補助，單趟搭乘不限使用張數、折抵金額無上限、不限定在屏東縣地區內使用。
孕媽咪挺著肚子開車或騎機車實在不方便，遇到先生要上班而其他親朋好友也無法載孕媽咪做產檢時，該怎麼辦？台灣大車隊與屏東縣政府合作「好孕專車」，由屏東縣政府提供價值6,000元的孕婦產檢車資補助，正是築起孕媽咪便利性及省下交通費的福音。只要設籍在屏東的媽咪或設籍前新住民，並於屏東縣指定的19家婦產科醫療院所領取孕婦健康手冊時，同步申請屏東好孕車券，當場即可領取面額100元及200元各20張的屏東好孕車券，總價值6,000元。除本次與屏東縣政府合作之外，從101年起台灣大車隊「好孕專車」已在新北市、嘉義市、高雄市合作，目前全台共有4縣市提供此服務。
▲屏東縣長潘孟安(中)、台灣大車隊高雄分公司宋玉芳副理(左)、台灣大車隊高雄分公司小隊長張誠正(右)，台灣大車隊品牌與屏東縣政府一起打造屏東友善婦女懷孕環境
台灣大車隊關心女性乘客安全，除了在北、中、南4縣市推出「好孕專車」車資補助服務外，也替晚歸的女性提供女司機接送，只要打開55688 APP按下確認叫車，再從「備註需求」中選擇「女司機」，就能讓夜歸女性及孕媽咪回家之路更安全。同時APP還有「分享路徑」的功能，搭車就可以同步將自己的路程分享出去，讓親朋好友確實掌握妳的所在地，行車軌跡一目了然。
▲台灣大車隊好孕專車一覽表
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53075
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