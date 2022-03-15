餐旅服務業景氣回彈鬧缺工　4成企業加薪搶才

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調查發現高達9成4的服務業，在近半年有徵才的計劃，主要需求的工作型態為正職人員95.2%、計時工讀65.0%以及約聘人員10.4%，而需求人才的主要原因為填補疫情期間流失的人力58.3%、旺季人力需求40.7%、業務量增加35.2%以及展店30.5%。最需要的職務類別主要有餐飲服務人員、餐飲內場廚師、門市專櫃人員、門市管理人員以及網頁設計/美編。
1111人力銀行媒體中心發言人黃若薇表示，隨著國內疫情逐漸趨向穩定，內需型的服務業從去年第四季開始，就迎來快速的復甦，其中依靠人流帶來商機的餐飲旅宿業、批發零售業，都出現報復性的消費力道。雖然一度受本土疫情攪局，今年以來仍然擁有亮眼成長，其中批發業年增11.9%、零售業年增6.4%、餐飲業年增8.7%。
黃若薇分析，服務業在三級警戒期間一度受創慘重，但參考勞動部近期公布的無薪假統計，減少最多的產業分別為批發零售業減少44家、共147人和住宿及餐飲業27家、110人，可以觀察到疫情持續趨緩，內需產業在營業額持續提升後，業者已開始進行人力的回補與增聘，和去年同期相比，服務業的工作機會數成長幅度高達22%。
工作機會數增加超過2成，服務業為了搶人才，有4成業主表示願意加薪攬才，平均加薪幅度7.2%，除了加薪之外企業也釋出包括績效獎金、年終獎金、久任獎金、固定調薪等，希望能吸引更多求職者。
黃若薇指出，目前的求職市場的現況屬於「事求人」，上班族更有餘裕思考，何為心目中的理想工作，而疫情也讓上班族對於幸福企業的定義出現扭轉，建議企業主可以將部分資源投注在薪資以外的福利，包括工作時間、地點、教育補助、友善環境等多元福利，滿足員工在薪資之外身心需求。