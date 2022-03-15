推廣閱讀有成 竹縣獲閱讀力第2名表揚

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同時，新竹縣寶山鄉立圖書館也獲選「111年整體閱讀力表現績優鄉鎮市」第4名、「鄉鎮市每人借閱冊數」績優、「鄉鎮市民眾持證比例表現」績優等3項肯定。經統計，寶山鄉人均借閱冊數達4.67冊，持證率亦高達72%，相較109年度皆有大幅提升。
另外，本年度新增上榜的績優鄉鎮市，還有新竹縣北埔鄉立圖書館，也獲得「鄉鎮市每人借閱冊數」績優獎項，人均借閱冊數達3.07冊，閱讀推廣成效有加。
楊文科表示，縣府近年積極推動閱讀素養教育，積極串聯周邊縣市，共同響應閱讀推廣，已先後開通新竹縣市、台北市及桃園市一證通，共享閱讀資源。110年度的購書經費增加至1710萬元，未來也將持續增編購書預算，提供讀者更豐富的館藏資源。
楊文科說，近日新竹縣立總圖書館已動土興建中，新總圖的景觀設計也獲中華民國景觀學會「第九屆台灣景觀大獎──環境規劃設計類佳作」，期許台灣景觀專業能打造與自然生態共融的新總圖，塑造更優良的閱讀環境。
新竹縣政府文化局長李安妤表示，即便110年度受到疫情影響，閉館近三個月，110年度閱讀力仍有所成長。除了充實館內藏書、閱讀活動結合借閱推廣外，主動將館藏資源帶出圖書館，也是增加竹縣借閱率的祕訣。透過與教育局合作推動學童樂讀卡，不僅大幅增加本縣民眾持證比例，結合閱進校園及行動書車的推廣，也讓圖書館藏能被更多讀者使用。