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民眾黨副秘書長遭爆性騷擾黨工？當事人澄清：溝通誤會

▲民眾黨組織發展部網路組副組長鍾棠芝疑似遭到黨內新任副秘書長鄞楷謙性騷擾，不過鍾棠芝也隨即在個人粉專發表聲明否認。（圖／翻攝鍾棠芝臉書）
▲民眾黨組織發展部網路組副組長鍾棠芝疑似遭到黨內新任副秘書長鄞楷謙性騷擾，不過鍾棠芝也隨即在個人粉專發表聲明否認。（圖／翻攝鍾棠芝臉書）

記者丁上程／台北報導

2022-03-15 11:27:28

民眾黨新任副秘書長鄞楷謙被爆料疑性騷擾黨內組織發展部網路組副組長、民眾黨月曆女郎之一的鍾棠芝。而網紅「四叉貓」劉宇也在臉書上加碼爆料，這不是他第一次聽到民眾黨內部有性騷擾狀況的八卦。不過鍾棠芝本人昨（14）日深夜於粉專發表聲明澄清，表示她從頭到尾都不認為鄞楷謙有性騷擾的言語或行為，更強調自己的澄清文「並非在威脅之下所寫出。」

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據了解，鍾棠芝本人昨天中午在粉專上發文，表示某位新來的副秘書長除了對外放話要她搭訕，還說私下要約她出去，一進來就惹一堆事，甚至還表示不調去他的部門的話，就要讓人離職。若調去的話加班超過20小時以上「要用別的方式補」，也讓鍾棠芝直言「實在跨越太多底線」，不過過沒多久就將該文刪除。

民眾黨秘書長謝立功於昨日下午的記者會上被問到該議題時，僅表示他也是開記者會前才知道這件事，目前已經進行初步了解，要跟雙方當事人了解清楚，「我們非常重視類似案件，內部程序開始了解清查中，這要等事實調查完後才知道怎麼處理，但我們會公開透明處理這件事。」

而鍾棠芝昨日深夜也在粉專發表公開聲明，並強調「並非在威脅之下所寫出」。鍾棠芝直言，部分有心人士把她的文字扭曲成不是事實的內容，她從頭到尾都不認為鄞副秘書長有任何性騷擾的言語及行為，「所以『性騷擾』這個事情，不知道有些人是如何扭曲解讀！這點必須替他澄清！」

鍾棠芝強調，無論是副秘書長對於調去他部門、加班要用別的方式來補，甚至是對外放話「有約他出去」一事，都純屬溝通上的誤會，且非事實的誤傳。「我很感謝各方朋友跟網友的關心，也謝謝鄞副秘書長在有誤會的情況下，仍然願意跟我好好解釋！」

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

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