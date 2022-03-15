民眾黨副秘書長遭爆性騷擾黨工？當事人澄清：溝通誤會

我是廣告 請繼續往下閱讀
民眾黨秘書長謝立功於昨日下午的記者會上被問到該議題時，僅表示他也是開記者會前才知道這件事，目前已經進行初步了解，要跟雙方當事人了解清楚，「我們非常重視類似案件，內部程序開始了解清查中，這要等事實調查完後才知道怎麼處理，但我們會公開透明處理這件事。」
而鍾棠芝昨日深夜也在粉專發表公開聲明，並強調「並非在威脅之下所寫出」。鍾棠芝直言，部分有心人士把她的文字扭曲成不是事實的內容，她從頭到尾都不認為鄞副秘書長有任何性騷擾的言語及行為，「所以『性騷擾』這個事情，不知道有些人是如何扭曲解讀！這點必須替他澄清！」
鍾棠芝強調，無論是副秘書長對於調去他部門、加班要用別的方式來補，甚至是對外放話「有約他出去」一事，都純屬溝通上的誤會，且非事實的誤傳。「我很感謝各方朋友跟網友的關心，也謝謝鄞副秘書長在有誤會的情況下，仍然願意跟我好好解釋！」
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110