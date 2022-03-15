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侵烏成警惕？中國若犯台　專家：西方難「俄式經濟制裁」

▲英國知名史學家佛格森認為，鑑於中國經濟規模，若中國犯台，西方不會實施極度經濟制裁。（圖／翻攝自pexel）
▲英國知名史學家佛格森認為，鑑於中國經濟規模，若中國犯台，西方不會實施極度經濟制裁。（圖／翻攝自pexel）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-03-15 12:18:582022-03-15 12:19:38

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）在下令對烏克蘭展開「特殊軍事行動」之後，西方國家除了降下制裁之外，外界有有許多聲音質疑「蒲亭是不是瘋了？」不過知名歷史學家、史丹佛大學胡佛研究所高級研究員佛格森（Niall Ferguson）指出，蒲亭並沒有瘋，而是被權力侵蝕，與現實脫勾。不過佛格森認為，因為中國經濟規模太過龐大，並與全球深度交織，因此若中國入侵台灣，西方無法對中國實施類似的「俄式經濟制裁」。

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佛格森日前接受《日經新聞》專訪時提到，中國國家主席習近平的最終目標是控制台灣、將台灣納入中國共產黨之中，而習近平可從俄烏戰爭中，看到西方的態度，在軍事行動上是軟弱、不願打仗的，但在經濟上強硬，並會使用經濟制裁來懲罰侵略行為，因此他（習近平）會問自己的問題是「施加在俄國的制裁也會用在我身上嗎？」

「答案是『不會』。」佛格森表示，中國與俄羅斯不同，是一個龐大的經濟體，儘管有冷戰的趨勢，但中國仍然與美國的經濟緊密相連，美國在中國市場也有相當可觀的投資。「如果你對中國做出我們最近對俄羅斯做的事，只會對我們傷害更多。這就是我所謂的『經濟相互保證毀滅』的問題。」

佛格森指出，全球目前處於二次冷戰（Cold War II，新冷戰）之中，與先前冷戰的區別在於，這次中國是主要敵人，俄羅斯只是小老弟，但在一次冷戰中，蘇聯是主要敵國，而新冷戰是跨太平洋而不是跨大西洋。

佛格森表示，蒲亭沒有料到西方在經濟制裁上如此團結與嚴厲，甚至還向烏克蘭提供軍事援助，在低估了烏克蘭蘇人的反抗，以及俄羅斯經濟面臨的風險之下，蒲亭出現了誤判，但沒有陷入瘋狂。「我不認為蒲亭瘋了，而是權力腐蝕了他，讓他遠離現實。」他說，蒲亭將自己當作「沙皇」，試圖以「沙皇蒲亭」（Czar Vladimir）的身份來復興俄羅斯帝國而非讓蘇聯復活，蒲亭端出的是保守、正統的民族主義意識形態，這點與蘇聯無關。

他認為，蒲亭有強烈動機利用更血腥手段，加速擊潰烏克蘭，如果有需要，還會動用更殘酷的手段，「因為如果蒲亭失敗了，那他在俄羅斯的地位將會變得非常脆弱。」因此現在最重要得是盡快戰勝烏克蘭總統澤倫斯基和烏克蘭軍隊，這樣才能以實力進行和談，而在談判中，蒲亭可能會願意為了減少或取消制裁，做出一些讓步。

佛格森認為，短期來看，習近平一定在思考，答應蒲亭入侵烏克蘭是否是錯誤的決定，因為蒲亭保證，這場戰爭將很短暫，且不會產生如此巨大的經濟震撼。他指出，習近平喜歡穩定，尤其今年是中國高層準備換屆、習近平將續任領導人之際。

但從長遠來看，問題將會是「中國顯然對中亞和東亞有野心，對俄羅斯造成在威脅同時，成為中國的小老弟是否真的符合俄國利益？」佛格森指出，在某個時刻，俄中關係將會破裂，因為雙方並沒有真正的互信。

▲俄羅斯總統蒲亭已於4日下午抵達北京，與中國國家主席習近平會晤，並於會後發表聯合聲明。（圖／美聯社／達志影像）
▲俄羅斯總統蒲亭先前與中國國家主席習近平會面，並且簽署貿易協議。（圖／美聯社／達志影像）

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