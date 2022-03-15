房地產年度3大檔期的由來？內行透露：建商狂推案有原因

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而520檔期則是在台灣開放總統民選之後出現。莊東林說，520檔期通常每4年會隨著總統就任而熱一次，比較屬於政治性的話題居多，如果總統就任前後有釋出利多或兩岸和平的談話，通常都能激勵房市熱況，所以後來也算是一個比較主流的檔期。
至於928檔期，是因為過往農曆七月比較人看房買屋，建商通常也不會在鬼月推出建案，因此大多選在這個暑假淡季積極籌備下半年的建案，後來也有默契一起等到928教師節過後陸續推出。
建商愛選在三大檔期大量推出建案，除了過去的默契與習慣之外，也有觀察房市熱況與景氣的指標作用。莊東林說，例如329檔期通常是上半年房地產的重要指標，如果329檔期民眾看房狀況很熱，就代表購屋人氣很旺、今年前半年市況不錯，反之則代表房市較冷，得多加把勁促銷。而928檔期則是年尾一直到隔年農曆年前的景氣風向球，如果市況好，那下半年的銷售基本上就穩了，到農曆年前就能過個好年！
歷經十多年代銷經驗，莊東林就拿自身的經驗來印證指標的準確性。他表示，像是2008年金融海嘯發生後，大約年中開始雷曼兄弟倒閉等重大風暴陸續出現，國內房地產也急速緊縮，928檔期果然怎麼推都推不動，無論代銷或建商推案一面倒，當時還有不少房地產從業人員還因此放無薪假，似乎看不到景氣翻轉的跡象；沒想到隔年329檔期，在政府政策助攻及相關促銷激勵下，景氣就開始反轉，看屋人龍回流，2009年整年房地產就有明顯的好轉，也證明檔期確實對於房地產景氣觀察，具有相當顯著的指標作用。
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，房地產在疫後買氣爆棚，加上區域產業利多加持，讓去年自用和置產型買氣雙雙量增，不過近半年房市政策變化較為強烈，建商推案腳步放緩，在較早之前已經買進的多屋族買方，也陸續燃起轉手的念頭。由於現在的主力推案區都在新興重劃區，許多重大建設都尚未到位，建議自用型買方，要買在需求上，也就是機能發展，物件地點，格局房型，都符合十年內家庭規劃需求，避免為尚不明確的利多而打亂本身的計畫