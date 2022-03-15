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宴請中方企業名單遭刻意外流？柯文哲：針對性搞意識形態

▲針對北市府宴請中方企業名單遭外流一事，台北市長柯文哲15日受訪時，表示要公布不是不可以，但外界太過於針對性在搞意識形態。（圖／記者丁上程攝，2022.03.15）
▲針對北市府宴請中方企業名單遭外流一事，台北市長柯文哲15日受訪時，表示要公布不是不可以，但外界太過於針對性在搞意識形態。（圖／記者丁上程攝，2022.03.15）

記者丁上程／台北報導

2022-03-15 13:20:51

台北市長柯文哲日前以台北市政府的名義，宴請於台北市內設有據點的中國企業。不過日前市議員林穎孟向北市府索取邀請名單遭拒，而昨（14）日揭露，多數企業為中國官股銀行，也因此引發討論。對此柯文哲今（15）日表示，當時不是不願意公開名單，而是做事情要有一致性，「之前也有請過AIT、歐盟、日商，為何都不要我公布，現在請中國企業就要？」並直言這是針對性地搞意識形態。

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針對宴請中方企業一事，柯文哲日前表示，是工總秘書長蔡練生向他建議，因此由北市府作東請中方企業吃飯，並且在宴席過程中，了解各企業於台北市經營的難處。不過昨日宴客名單爆出前，台塑集團總裁王文淵無預警辭去工總理事長一職，並強調是因為蔡練生針對3日全台大停電擅自發出新聞稿；而下午柯文哲宴請中國企業的名單又隨即被揭露，因此外界也質疑有經過操作。

對於名單是否「刻意被外流」，柯文哲並未多做回應，僅表示依照公開透明的前提，要北市府提供名單其實他個人沒有什麼意見。「可是做事情要有一致性，之前也有請過AIT、歐盟、日商，為何都不要我公布，現在請中國企業就要？」柯文哲說，這種好像太針對性，不需要故意搞意識形態。

「其實對我來講，你們只要立法規定說只要市長用特支費宴請他人，就要全部公布名單，這我沒問題。」柯文哲說，如果真的要的話，連中方企業拜託了什麼、北市府幫他們解決了什麼的會議記錄都可以提供，「只是搞成這樣真的很像意識形態。」不能核准人家做生意，又好像把人家搞得像「匪諜」在看待。

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