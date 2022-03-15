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快訊／相隔5天「本土+0」！境外+39、死亡+0

▲指揮中心發言人莊人祥表示，今（15）日國內無新增本土個案。（圖／指揮中心）
▲指揮中心發言人莊人祥表示，今（15）日國內無新增本土個案。（圖／指揮中心）

編輯中心／綜合報導

2022-03-15 14:02:592022-03-15 14:04:49

中央流行疫情指揮中心今(15)日公布國內新增39例COVID-19確定病例，為39例境外移入(10例為航班落地採檢陽性)；另確診個案無新增死亡。

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指揮中心說明，今日新增境外移入個案為26例男性、13例女性，年齡介於10多歲至70多歲，分別自越南(8例)、印尼(5例)、美國及香港(各4例)、法國、泰國、英國及西班牙(各2例)、菲律賓、韓國、捷克、馬來西亞、柬埔寨及阿拉伯聯合大公國(各1例)移入，另4例調查中。入境日介於今(2022)年2月28日至3月14日。

指揮中心統計，截至目前國內累計6,625,580例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含6,603,358例排除)，其中21,402例確診，分別為5,858例境外移入，15,490例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計134例移除為空號。2020年起累計853例COVID-19死亡病例，其中839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另14例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。（編輯：林莞茜）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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