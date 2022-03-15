男星愛上「舞廳頭牌」！迷失人生方向　還遭詐騙

玖壹壹所屬的混血兒娛樂最近添新血，相中從嘻哈歌唱比賽節目出身的前八強台語饒舌歌手Gambler，Gambler最近推出新歌《為你痴狂》，該曲以他真實的感情經歷創作而成，還意外透露他一度失去人生方向，發胖到130公斤的往事。
新歌《為你痴狂》源自於Gambler與交往多年的初戀女友分手後的真實經歷，講述舞廳保全愛上當家花旦的故事。Gambler説：「因為自身遇到的一些感情問題被困擾很久，面臨情傷而過不去，曾經什麼都不在乎人生失去方向，最胖時候到達130公斤，現在加盟混血兒娛樂公司有要求我減重，開始拚命去上教練課和游泳，花了不到一年現在已經降到110公斤，自己還在繼續努力。MV是真人真事改編在口白的部分，是我真的想對我前任說的話，也因為現在分手了沒有機會可以跟他說 所以我把想說的都放在歌裡。」
Gambler的比賽經驗豐富，曾經想要參與《中國新說唱》，但卻碰到網路詐騙被一封簡訊騙了說交3000元就可以去參選，匯款之後對方就人間消失，沒想到隔一年又寄新的一模一樣的內容來問要不要參加。現在加盟經紀公司有了公司的把關和保護比較不容易被騙，會希望自己多去參加比賽和選手們切磋和交流，也是希望自己的音樂讓更多人聽到，技術和程度可以更上層樓。