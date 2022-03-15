政院擬開放加熱菸　立委：國家級背書必戕害青年身心

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書記長萬美玲表示，行政院為了強化菸草類新型產品的管理，通過《菸害防制法》修正草案，將現在不合法的加熱菸納入法令管理，已經送到立法院審議，國民黨團站在捍衛國人健康的立場，完全反對加熱菸合法化，持續禁止電子煙進口、販售的「雙禁」態度。
萬指出，衛福部國健署曾透過新聞稿指出「新興的電子煙、加熱式菸品也是一樣，都會對人體健康造成危害，世界衛生組織對此類商品已發表聲明，認為加熱式菸品與傳統紙菸一樣，會對人體產生危害。」新聞稿中又引用日本的研究報告內容，「加熱式菸品與傳統紙菸一樣，除含尼古丁易讓人成癮外，也含有焦油、NNN、NNK、甲醛、乙醛等有毒及致癌物質。」
萬美玲表示，衛福部國健署當時發的新聞稿指出，無論是電子煙還是加熱菸都會對人體造成危害，不過3年的時間，政策居然大轉彎，將加熱菸納入管理？這3年之中，國健署長沒換人，衛福部長陳時中也沒換人，為什麼2022年的陳時中，要去打臉2019年的陳時中？萬美玲指出，衛福部的《菸害防制法》修法版本，明定「未來新興菸品，只要經過衛福部風險評估，就可以進口」，這等於是幫新興菸品做國家級認證、背書？萬美玲高度質疑，過去衛福部曾說過，加熱菸風險不明、檢測標準都還沒訂定，如何現在能夠開放進口？
萬美玲表示，加熱菸味道比較少、煙霧比較淡，相對戒心就比較低，容易讓青少年接觸、嘗試這款新興菸品，在彼此模仿、流行的氛圍下，可預期地將會在校園中流行，殘害青少年健康。萬美玲指出，目前在市場上流通的加熱菸都不合法，走私進口、價格昂貴，一旦行政院、衛福部開放加熱菸之後，價格勢必降低，再加上國家級背書，未來勢必戕害青少年的身心。
衛環委員會召委林為洲則表示，行政院必須對國人說明，為何3年前不同意加熱菸進口，現在同意？外界贊成加熱菸進口的論點是，現在加熱菸都是走私進口，國家都課不到稅，倒不如開放，還能課徵稅收、便於管理；又說加熱菸尼古丁必較低，對身體危害必較小。對此，林為洲質疑，有二手菸害比較小的科學證據嗎？難道不會因為隱密和味道淡反而造成更為普遍、接觸年齡層更低且傷害更大呢？
教育文化委員會召委林奕華指出，針對新興菸品的氾濫，教育委員會一度要先修《學校衛生法》讓加熱菸、電子煙禁止進入校園，但是不知道教育部是不是比較「細漢」，竟然阻擋修法，強調必須先修《菸害防制法》才行，難道先照顧學生的健康都不行？教育委員會將持續推動修《學校衛生法》，禁止新興菸品進入校園。
最後，曾銘宗預告，衛環委員會預計在下週排審《菸害防制法》修正草案，讓社會的不同聲音能夠發出，行政院、衛福部拿出更多的數據和科學證明來說服國人開放加熱菸的理由。