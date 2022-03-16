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「韓國章子怡」懷男友孩子轉頭閃嫁豪門　原因太狗血！

▲劇中，尹素怡（左）為了調查真相，嫁給仇人的兒子。（圖／中天娛樂台）
▲劇中，尹素怡（左）為了調查真相，嫁給仇人的兒子。（圖／中天娛樂台）

記者陳雅蘭/綜合報導

2022-03-16 07:30:00

有著「韓國章子怡」之稱的尹素怡，時隔5年以韓劇《太陽的季節》回歸日日劇，她在前一部作品《皇后的品格》飾演壞女人「徐江熙」，不擇手段卻無法得到心愛男人的心，精湛演技引起廣大觀眾關注。這回她在《太陽的季節》飾演「尹詩月」，是一個細心照料兒子的母親；戲外尹素怡也時常在IG分享寶貝女兒的生活日常，流露出滿滿的母愛光輝。

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▲尹素怡《太陽的季節》流露出母愛。（圖／中天娛樂台）
▲尹素怡《太陽的季節》流露出母愛。（圖／中天娛樂台）
尹素怡受訪談到，已經年屆30以上，究竟什麼時候才能扮演一個深受觀眾喜愛的角色，她的這個願望，在《太陽的季節》正好實現。劇中她深受吳昶錫和崔成宰兩位帥哥愛戴，在戲外也受他們照顧，尹素怡笑說：「尹詩月是一個在很多方面都受到祝福的角色。」一起合作的吳昶錫也透露，很感謝她來演這角色，是目前為止合作過的女演員中，最有默契的一位。

《太陽的季節》劇情白熱化，女主角尹詩月得知吳昶錫飾演的金六月，遭逢車禍其實並非意外，而且他還是真正的陽地集團繼承人，並非崔成宰飾演的崔光日，謀劃假車禍的凶手其實是陽地集團會長，用意是想阻止帳務問題被揭發，掩蓋金六月與崔光日互相調包的真相。

尹詩月為了調查真相，懷著金六月的孩子嫁給崔光日，希望讓自己的小孩能順利認祖歸宗當上繼承人，嫁進豪門的她，首要面臨兒子被要求驗DNA的考驗。九死一生的金六月則從報紙得知尹詩月將結婚，這讓他大受打擊，婚禮當日尹詩月步入禮堂時，卻沒看到金六月就站在她身後，被命運捉弄的兩人讓觀眾為之揪心。《太陽的季節》平日晚間6至8點在中天娛樂台播出。

▲尹素怡有著「韓國章子怡」之稱。（圖／中天娛樂台）
▲尹素怡有著「韓國章子怡」之稱。（圖／中天娛樂台）

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