基隆五分埔女店員感染源不明 匡列36人採檢結果出爐
中央流行疫情指揮中心表示，今（15）日無新增本土個案，國內不明傳播鏈維持3條，分別是昨日公布的基隆五分埔女店員、雙北家庭群聚與米迪幼兒園，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，目前基隆個案共匡列36人，初次採檢都陰性。
昨日公布的確診個案21497，為居住在基隆，在台北市五分埔服飾店工作，Ct值13.1。羅一鈞表示，因今日無新增本土個案，因此國內不明傳播鏈仍維持3條，分別是家住基隆女店員、雙北家庭群聚與米迪幼兒園，米迪幼兒園雖未找到感染源，但即將在3/18監測期滿，相關接觸者近期也已陸續期滿解隔。
羅一鈞補充表示，在案21497匡列接觸者情形，同住家人5名初步採檢均陰性，另職場同事3人、KTV 9人、用餐的火鍋店13人採檢均陰性，另還有夜市小吃攤6人以及KTV1位正在檢驗中，也就是29位目前採檢為陰性。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
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