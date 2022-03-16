女星狂操肌50小時　辣曬「大片雪白美胸」

王欣晨（Amanda）昨（15）日推出最新EP《Start a New Face》，在這張EP中，她重回最擅長的舞曲風格，她坦言歷經了2年的疫情，隱約看到世界的曙光，「希望用精彩的歌舞，再度帶給大家歡樂和力量！」為了與世界舞壇接軌，王欣晨持續吸收偶像IU、BLACKPINK、孝琳等的MV，每週練舞時數達50小時。
王欣晨的最新EP《Start a New Face》由紀衍佑為她量身製作，她透露EP的創作概念，提到不要因生活中煩惱或難過的事影響心情，而忽略身邊許多美好的事物，「與其讓自己悶悶不樂，不如換個心情、面帶微笑，沒有什麼事過不去的，珍惜身邊每一刻的美好吧！」引人注意的是，宣傳照中，她露出大片美胸與香肩，展現練舞後的好曲線。
王欣晨也因主唱《機智校園生活》歌曲，歌而優而演，二度客串角色，去年他首度在偶像劇《戀愛是科學》中票戲，飾演一位渴望婚姻的女子，急於透過相親找到真愛，她第一次接觸戲劇，當時就覺得相當新鮮，對於參演《機智校園生活》，她覺得自己相當幸運，首先感謝製作單位的邀請，「讓我有機會再度客串，勇於接受這個挑戰！」她表示歌手和演員最大的不同是，「歌手用自己的角度為大家發聲，演員則要進入到角色的靈魂，成為劇中人！」