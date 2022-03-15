蝦皮購物「3.18品牌狂購月」iPhoneSE新機限時折2000

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蝦皮購物3/17 23:30-3/18精選20個時段，輪番祭出最低下殺３元的限時優惠，讓你一次實現夢幻購物清單！娛樂神器Switch OLED新版主機 、Apple Watch S7等熱銷商品全部破盤價只要３元！居家娛樂必備，有市無價的PS5光碟主機更直接下殺44折，流血價13333元；筆電就選華碩15吋文書筆電，大螢幕大享受，優惠價18333元。
不只站上價格超誘人，蝦皮購物攜手9大家電品牌，3/18當天上站開蝦皮寶箱，就抽價值20萬元的家電大禮包！伊萊克斯F9滑移百變吸塵器及蒸氣洗脫烘變頻滾筒洗衣機、SAMPO 85風扇、iRobot Roomba e5 wifi掃地機器人等多樣熱銷商品，人人都有機會免費帶回家！
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第一重：3/18搭配蝦皮商城85折券直接現折2000元。
第二重：3/18-3/31 iPhone 全系列回收金加碼10%，最高回收金上看26000元。
第三重：3/31前刷指定銀行信用卡回饋最高回饋3000元。
第四重：買手機保護貼就到蝦皮店到店，熱銷玻璃貼限時價69元。3/16至5/15 全台指定55間蝦皮店到店門市櫃台限時販售蝦皮購物銷量破百萬的熱銷iPhone周邊「頂級5D曲面滿版玻璃貼」全五款，活動價只要69元！週六再打88折，保護貼適用型號包括 iPhone 12／12 Pro系列、iPhone 13／13 Pro系列與iPhone SE新機。
蝦皮購物「品牌狂購月」破盤優惠攻略：
攻略一：3/18 限定，豪領６張全站99元起免運券，想下單就下單
1張限定3/18凌晨0-2點使用（00:00至00:15分享全站99元免運優惠，00:16至02:00則享全站199元免運優惠），其餘5張3/18全日皆可使用。
攻略二：再用蝦皮商城85折神券、9折神券，最高幫你現省5000元
商城85折券消費滿2000元即可使用，最高折抵2000元。人手一台的富士INSTAX MINI11拍立得原價2590元，疊加使用賣場折價券及商城85折券後只要1784元，現省超過800元。
商城9折券消費滿2000元即可使用，最高折抵5000元，限於3/18當日使用。 原價33900元的三星 55吋電視 AU8000，在優惠價及商城折價券加乘後，價格下殺至22950元，3月購入加碼再送市價3680元的艾美特居浴兩用對流式電暖器，及市價7990元的Blueair 3210清淨機，簡直買到賺到！