看得到吃不到？高教工會揭7成高教職員未調薪4%

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另外，5萬名公私立大專校院兼任教師，因政府迄今未修正108年之「公立大專校院兼任教師鐘點費支給基準表」，也未要求私校準用調整4%。15萬5千名公私立大專校院學生兼任助理，也未包含在學校比照調薪4%。
目前僅有2萬名公立大專編制內專任教師、1萬名公立大專編制內專任職員，確定一律落實調薪4%，僅佔總體高教人員1成多。
高教工會說明，目前多數公立大專校院的確都已依照行政院之指示，對編制內專任教職員於3月份起調薪4%，並且追溯回補至今年1月起，但對於日趨廣大的編制外專兼任教職員，則缺乏統一作法，經常流於「各單位自行決定」，導致一校多制，讓合理的調薪美意大打折扣。
以中研院為例，由於各研究單位大量進用編制外的研究人員、行政人員、專兼任助理，是否調薪都得看該單位自行決定。
高教工會強調，自公教人員自今年起「調薪4%」，都還跟不上物價漲幅，嚴格地說都是「實質減薪」，而如果連4%都不調，就是在縱容與惡化「血汗高教」，我國大專校院從業人員薪資待遇與各國相較並不高，雖然許多高教機構都表示「財務困難，所以未必能夠調薪」，但財務困難不能成為藉口，呼籲行政院應拿出配套措施，一方面提出充分補助，一方面進行徹底調查，以落實全體公私立大專專兼任教職員都能調薪4%。