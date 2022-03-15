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看得到吃不到？高教工會揭7成高教職員未調薪4%

▲高教工會今（15）日揭露，公私立大專校院內部，就至少有四類、約25萬以上人員並不實質包含在調薪4%的人員內。（圖／高教工會提供）
▲高教工會今（15）日揭露，公私立大專校院內部，就至少有四類、約25萬以上人員並不實質包含在調薪4%的人員內。（圖／高教工會提供）

記者黃仁杰／台北報導

2022-03-15 14:47:262022-03-15 14:59:20

行政院長蘇貞昌去（2021）年宣布，軍公教納臨時人員均調薪4%，不過高教工會今（15）日揭露，公私立大專校院內部，就至少有四類、約25萬以上人員，相當於7成佔大專校院總體工作人員未必跟上「調薪4%」浪潮，呼籲行政院別「說一套，做一套」， 應提出充分補助，並進行徹查。

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高教工會指出，大專校院總體工作人員全國約30多萬人，而有7成以上的人迄今可能均未調薪。包含2萬名公私立大專編制外專任職員，迄今未明令要求各校落實調薪4%。而2萬5千名私立大專校院專任教師，對其佔薪資半數的「學術研究加給」容許各校自行決定是否調整4%。

另外，5萬名公私立大專校院兼任教師，因政府迄今未修正108年之「公立大專校院兼任教師鐘點費支給基準表」，也未要求私校準用調整4%。15萬5千名公私立大專校院學生兼任助理，也未包含在學校比照調薪4%。

目前僅有2萬名公立大專編制內專任教師、1萬名公立大專編制內專任職員，確定一律落實調薪4%，僅佔總體高教人員1成多。

高教工會說明，目前多數公立大專校院的確都已依照行政院之指示，對編制內專任教職員於3月份起調薪4%，並且追溯回補至今年1月起，但對於日趨廣大的編制外專兼任教職員，則缺乏統一作法，經常流於「各單位自行決定」，導致一校多制，讓合理的調薪美意大打折扣。

以中研院為例，由於各研究單位大量進用編制外的研究人員、行政人員、專兼任助理，是否調薪都得看該單位自行決定。

高教工會強調，自公教人員自今年起「調薪4%」，都還跟不上物價漲幅，嚴格地說都是「實質減薪」，而如果連4%都不調，就是在縱容與惡化「血汗高教」，我國大專校院從業人員薪資待遇與各國相較並不高，雖然許多高教機構都表示「財務困難，所以未必能夠調薪」，但財務困難不能成為藉口，呼籲行政院應拿出配套措施，一方面提出充分補助，一方面進行徹底調查，以落實全體公私立大專專兼任教職員都能調薪4%。
 

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