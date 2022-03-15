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趙天麟黃文益愛心牽線　製藥大廠捐藥前進烏克蘭

▲製藥大廠慨捐抗生素及維生素共1噸藥品，透過外交部將愛心送到烏克蘭。（圖／翻攝畫面）
▲製藥大廠慨捐抗生素及維生素共1噸藥品，透過外交部將愛心送到烏克蘭。（圖／翻攝畫面）

記者蔡佳宏／高雄報導

2022-03-15 18:38:39

烏戰事烽火不斷，死傷人數節節攀升，製藥大廠在立委趙天麟、市議員黃文益的牽線下，慨捐抗生素及維生素共1噸的藥品透過外交部要將愛心送到烏克蘭，盼能挽救每一條生靈塗炭的性命，降低苦痛。

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趙天麟感謝台灣汎生製藥公司慷慨解囊，響應人道救援，讓在戰火下求生的人民感受到人性的溫暖及國際支援的力量，無所不在。烏克蘭飽受戰亂之苦，最缺乏藥品等物資，感謝過去已有許多善舉的汎生製藥響應黃文益的倡議，熱心捐出1噸藥品。

▲趙天麟感謝汎生製藥響應黃文益的倡議，熱心捐出1噸藥品。（圖／翻攝畫面）
▲趙天麟感謝汎生製藥響應黃文益的倡議，熱心捐出1噸藥品。（圖／翻攝畫面）
他說，台灣人踴躍捐款要協助烏克蘭，累積善款達6億元，藥品捐助也有27噸，外交部打開人道通路，請各界再踴躍捐輸。趙天麟也肯定外交部在戰爭爆發的第一時間妥善撤僑，持續與波蘭政府及代表處密切聯繫讓國人安心，肯定外交部南部辦事處處長沈正宗大使扮演橋樑，促成南部很多捐贈物資可以進入烏克蘭。

高雄市議員黃文益譴責俄羅斯霸權侵略惡行造成無數死傷，也感受到戰火下求生的苦痛，汎生製藥認同急難救助無國界捐贈藥品，業者的義舉讓國際看到台灣人的愛心及溫暖，並盼汎生製藥拋磚引玉可以得到迴響，更多的物資愛心前進烏克蘭。

沈正宗指出，外交部在俄烏衝突時超前部署並展開協助及支援，不僅已有27噸的醫材藥品進入烏克蘭也開立捐款帳戶，目前有逾新台幣6億元，外交部會以最快速度循道將藥品物資送到最需要的人手上。

▲烏克蘭飽受戰亂之苦，最缺乏藥品等物資。（圖／翻攝畫面）
▲烏克蘭飽受戰亂之苦，最缺乏藥品等物資。（圖／翻攝畫面）
他感謝趙天麟牽線協助也稱許汎生製藥過去也捐贈22萬藥劑到中美洲，援助當時因颶風造成的必要醫療。外交部感激國內企業愛心捐助，他說，外交工作如果沒有國內資源援助，台灣的外交處境會更辛苦。

台灣汎生製藥表示，汎生是製藥救人事業，也是地球村的一員，秉持「急難救助無國界」的人道關懷宗旨，得知外交部在募集藥品物資，愛心不落人後，緊急調撥藥品前進烏克蘭，包括抗生素及維生素共1噸，價值約500萬元，盼治療傷患也給予心靈支持及溫暖。

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