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4%調薪未包含7成高教職員　教育部承諾納兼任教師

▲教育部回應，兼任教師鐘點費已報行政院核議，正式核定後，將追溯自2月1日生效。（圖／NOWnews資料照）
▲教育部回應，兼任教師鐘點費已報行政院核議，正式核定後，將追溯自2月1日生效。（圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

2022-03-15 15:24:25

高教工會今（15）日舉辦記者會痛批，雖然行政院宣布軍公教今（2022）年起調薪4%，但光高教職員就有四類、7成未在加薪之列。對此，教育部回應，在此次軍公教調薪的教育人員為公立學校編制內教職員，其本薪、專業加給、學術加給、主管加給均調整4%，其他相關人員則透過其他方式改善待遇，而兼任教師鐘點費已報行政院核議，正式核定後，將追溯自2月1日生效。

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教育部表示，行政院核定軍公教人員通案調薪4%，在教育人員部分，是以公立學校編制內教職員之本薪、專業加給及主管職務加給為範圍，目前已積極採取相關措施，以改善其他相關人員待遇。

在私立學校部分，私校編制內專任教師教師待遇條例相關規定，本薪比照公校標準辦理，已併同本次軍公教待遇調整而相對調增。而私校教師學術研究加給，依該條例第17條規定，學校得斟酌公校教師標準及校務發展自行訂定，並將支給數額納入聘約。

因此，私校教師學術研究加給依規定雖由各校審酌辦理，但教育部已針對私校教師學術研究加給比照公校標準者，透過獎補助費補助調整增加經費的半數。而編制外職員，是由公立學校校務基金或私校運用相關經費依業務需要所進用，屬於適用勞動基準法人員，薪資由各校依相關勞動法令及校務需要訂定，教育部積極鼓勵各校視校務狀況適時調整相關人員待遇，以落實權益保障。

而兼任教師鐘點費部分，教育部表示，已審酌教學需要，研議公校兼任教師鐘點費調增4%，並循程序報請行政院核議中，未來經行政院正式核定後，將追溯自2月1日生效。至於私校兼任教師鐘點費部分，教育部亦引導各校能參照公校標準支給，並以調增獎補助款方式，針對私校調增兼任教師鐘點費至公校標準者，核予額外獎勵經費，教育部將持續了解各校財務運作情形檢討提供相關誘因，以促進私校改善兼任教師待遇。

而對於教學助理，教育部說明，補助公私立學校辦理各項專案或研究計畫案所聘之專兼任助理，已授權各校依工作內容自訂合理薪資條件，教育部將請學校參考本次軍公教薪資調幅，適度調高補助學校辦理專案或研究計畫之助理薪資，同時審核補助經費時，亦將適時調整經費額度，鼓勵提升助理待遇。

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