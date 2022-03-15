記取曾寶儀16年前諫言　鳳小岳拍片前「避開房事」

旅遊節目《我們回家吧》第二季強勢回歸，由曾寶儀主持，卡司包括鳳小岳、盧廣仲、曾之喬、米莎、許富凱、于子育、蔡昌憲、桑布伊、網紅阿翰及剛拍攝完畢的任賢齊等，一起探索他們出生成長的家鄉的動人故事。今（15）日舉行開播記者會時，鳳小岳透露曾寶儀16年前曾叮嚀過他：「拍戲前一天不要做愛！」
鳳小岳表示曾寶儀是他的貴人，出道就是靠他，原來當時曾寶儀看上《九降風》，將它推薦給爸爸曾志偉，才有這部電影的開拍，而曾志偉也曾飾演鳳小岳的爸爸，因此曾寶儀笑說：「我們是沒有血緣的姊弟！」電影拍攝過程中，曾寶儀非常照顧鳳小岳，值得注意的是，鳳小岳印象最深的一句叮嚀，竟然是曾寶儀對他說：「拍戲前一天不要做愛！」讓曾寶儀當場大笑。
而最近《九降風》有些全裸就畫面被翻出流傳，鳳小岳大方表示：「很好呀，那時都沒在想身材」他笑說當時拍攝天氣又冷，在游泳池待上10多小時，曾寶儀聽到立刻說：「好可惜那天我不在！」
鳳小岳這次也首次在節目上，與媽媽同框現身，鳳小岳笑說她就像一位不食人間煙火的仙女，媽媽對他其實也都「隨call隨到」，坦言很開心可以把自己生活的一大部分分享給大家。
曾寶儀覺得看男藝人與媽媽相處非常好玩，被問到是否要拍攝一集，關於自己回家的故事，她坦言還沒想這麼多，但因為疫情，的確已經2年沒看到爸爸曾志偉本人了，只能藉由視訊碰面。