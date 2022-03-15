修杰楷被騙來演《華燈》　眼神曖昧王柏傑「越演越彎」

Netflix熱播華劇《華燈初上》18日播出第三季，飾演「葛檢」的修杰楷戲分逐漸吃重，成為劇情大反轉的關鍵人物，他坦言演得很過癮，林心如卻笑說對他很不好意思，當初有點像騙他來的，只說邀請客串3、5集，沒想到演了3個月，幾乎跟著劇組一起殺青，而且隨著劇情轉折，這個角色「越演越彎、越演越歪」，成了一個斯文敗類。





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▲修杰楷在第三季《華燈初上》戲份逐漸吃重。（圖／記者林調遜攝）

▲修杰楷也在主要卡司影片中，讓人猜測他和兇殺案有關。（圖 / 華燈初上臉書）

《華燈》之前釋出預告，謝欣穎躲在床底下痛哭，目睹一對情侶激戰的火辣場景，對象手上戴著男錶，被網友揣測疑似是王柏傑跟修杰楷，王柏傑驚訝地說「觀眾眼睛也太利了吧」！而兩人的確有精彩對手戲，一場開著敞篷車出遊的場景，斗大汗水從王柏傑頸間滑落，葛檢眼神緊盯著他，沒有肢體碰觸，若有似無的情愫，卻道盡了一切曖昧，男神們互飆演技，為結局預留伏筆。





不過，修杰楷吃味的說，因為劇情屬限制級，咘咘、波妞不能看，只有梧桐妹看過《華燈》，結果她入戲後成了「成哥」楊祐寧的鐵粉，日前生日他約了楊祐寧、張孝全、王柏傑等一票兄弟騎單車出遊，梧桐妹只關心楊祐寧來了沒，想趕快跟「成哥」拍照，他打趣說「我超生氣的，我想說在家裡跟你對眼，妳都沒有想跟我拍照，那天還是我生日」，坦言有一點吃醋。





▲修杰楷（左）約張孝全、楊祐寧等人騎單車遊花蓮。（圖／翻攝修杰楷FB）

修杰楷去年擔任微電影《莉莉安的禮物》監製，劇情講述女性罹患乳癌之苦，獲得許多獎項肯定，未料弟妹朱芯儀如今也宣布確診乳癌，他表示，病人心情很重要，「我們都是一家人，她現在接受化療，需要幫助的時候，我們都會幫忙顧小孩，這個過程很辛苦，希望大家多給她鼓勵，多支持她」。



