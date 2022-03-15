阿嬤挖出超值錢「百年古物」！眾羨炸：花20元竟變大地主
許多平時用不到的物品放在家中，久了之後常會被人們遺忘，且一放就是好幾年過去，對此有人就分享，自己的阿嬤意外翻出一張「日治時期」的土地契尾，仔細一看竟然已經超過百年歷史，許多網友看完紛紛驚呼「挖到寶了」、「價值超寶貴」。
一名男網友在臉書社團「爆廢公社二館」發文分享，阿嬤近日在整理房間時，意外翻出一張日治時期的土地契尾，地點位於澎湖，價格在當時為20元，契約日期始於「明治30年」，換算下來，已經保存了超過100年，原PO也提到「阿嬤說是她的阿嬤那時候就一直保存下來，光是摸著它，感受100年前的老物件，就感覺非常有價值」。
貼文一出，網友紛紛留言「澎湖大地主，可能10分之一是你們家的土地」、「只花了20元嗎」、「回去領地囉」、「這個要裱框」、「絕對不能丟，要拿來當傳家寶」、「如果真的是古董，要不要送故宮保存？還可以留下你家族的紀錄喔！可以要求」、「保存價值遠大於金錢價值、「那種時代，買東西好像都是1錢這樣跳，所以20元是滿大的」。
值得注意的是，許多網友提議要將該張契尾用「護貝」加以保存，對此有內行也出面提醒，「絕對不能護貝，這個是國立故宮博物院的文物保存溫、濕度守則」、「護貝就失去價值了」、「家裡有古物真的拿去不要護貝，小心虧大」。（編輯：張志浩）