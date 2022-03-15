75歲男星射後不理「確定親生才入籍」 身分是河正宇他爸
因綜藝節目《花樣爺爺》廣為人知的75歲韓星金容建，去年8月被《Dispatch》踢爆對38歲的女友A「射後不理」、「強逼墮胎」，女方曾提告男方，雙方事後和好。今（15日）《The Fact》報導指出，金容建為了不必要的誤會，做了親子鑑定，結果確認親生，正在辦入籍手續。金容建的明星兒子《與神同行》45歲河正宇、42歲車賢宇確定再當哥哥。
金容建2008年與38歲的A女因戲結緣，2人穩定交往13年，去年3月A女得知懷孕，但金容建自認年紀大、擔憂無法永遠陪伴孩子為由，反對女友將孩子生下，2人立場不同最後鬧上警局。
A女表示，與金容建交往13年期間只能當地下情人，無法容忍連肚子裡的生命都要拿掉，堅決不墮胎，她知道金容建的晚年重要，但自己的人生也很重要，直批男方「非常自私，不負責任」，同年7月24日以強迫墮胎未遂罪提告金容建。
金容建當時表示早向對方透露，願意支持生育一事，結果A女突然拒絕溝通，認為家事不該外揚，他說：「75歲的年紀還讓人懷孕，我一開始真的非常慌張，在說服A女的過程中，情緒起伏過大，現在我想要化解誤會。」金容建更表示：「現在比起自己的狀況，A女跟胎兒的健康比較重要，我會再與對方進行溝通。」
金容建跟女友的事件過了3個月，去年11月兒子出生，根據報導指出，男生為了不必要的誤會，本月7日做了親子鑑定，昨14日確定孩子親生，目前正在辦理入籍手續。金容建膝下還有2位明星兒子河正宇跟車賢宇，網友對於金容建老來得子、河正宇45歲再當哥哥，皆給予滿滿祝福。