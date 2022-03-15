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「1990馬上幫您」！嘉義移民署宣導外來人士在台諮詢熱線

▲越南籍新住民陳竹莉實際致電「1990馬上幫您」熱線諮詢服務專線之情形。（圖／移民署提供）
▲越南籍新住民陳竹莉實際致電「1990馬上幫您」熱線諮詢服務專線之情形。（圖／移民署提供）

記者賴正琳/綜合報導

2022-03-15 16:28:13

《四方報》報導，為了更方便大眾記憶，移民署外來人士在臺生活諮詢服務熱線自7月1日後，統一調整為「1990馬上幫您」，原號碼「0800-024-111」及新號碼「1990」2個號碼將維持雙軌制至6月30日。「1990馬上幫您」提供新住民及外國人7種語言即時諮詢服務，服務項目包含停居留法令、入出境、通譯協助、社會福利、醫療衛生、稅務、交通等生活相關問題，為了因應COVID-19疫情期間，也有支援1922防疫專線的入出境諮詢服務，號碼改變、服務不變，持續為外來人士答疑解惑。

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來臺灣已有10多年的越南籍新住民陳竹莉說，她記得剛來臺灣時語言不通，也不知道移民署有諮詢專線提供服務，所以生活上遇到困難只能打電話問同樣來自越南的姐妹，最近移民署的諮詢專線改成「1990馬上幫您」，變得比較容易記得，因為有提供多國語言服務，讓她能用母語諮詢問題，覺得十分安心。此外，儘管她不是詢問移民署相關業務，專線人員也能當窗口提供轉接服務讓人感到很溫馨。這次的改版對外籍人士和新住民很重要，她非常願意推薦給周遭的新住民及移工朋友們。 

嘉義市服務站主任黃艷薰表示，這次的「1990馬上幫您」熱線諮詢服務，除了方便記憶外，還提供3方通話服務，希望來電諮詢的人能即時獲得解答，因為只要降低了語言上的隔閡，在臺的外籍人士便能多一份安全感。



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