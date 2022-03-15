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亞尼克插旗永康商圈！百元生乳捲、北海道霜淇淋開搶

▲亞尼克拓展台北東門永康商圈，推出百元生乳捲開幕優惠，還吃得到限定店才有的香醇牛奶「北海道霜淇淋」，讓人簡直一秒飛日本。（圖／亞尼克提供）
▲亞尼克拓展台北東門永康商圈，推出百元生乳捲開幕優惠，還吃得到限定店才有的香醇牛奶「北海道霜淇淋」，讓人簡直一秒飛日本。（圖／亞尼克提供）

記者蕭涵云/台北報導

2022-03-15 18:16:42

看準緊鄰大安森林公園熱門購屋區的台北東門永康商圈，因鄰近捷運站及明星學區的交通便捷性與優良生活機能，亞尼克今（15）日拓展「永康東門店」進駐開幕，3/15～3/17首三日限定，每日前30名消費者可享限量100元「亞尼克生乳捲－原味」優惠，還推出限定店才有的香醇牛奶「北海道霜淇淋」，讓人簡直一秒飛日本。

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▲亞尼克看準明星學區、大安森林公園一帶的熱門購屋區，拓展「永康東門」商圈新門市，專攻外帶市場。（圖／亞尼克提供）
▲亞尼克看準明星學區、大安森林公園一帶的熱門購屋區，拓展「永康東門」商圈新門市，專攻外帶市場。（圖／亞尼克提供）
選用北海道奶霜與泡芙蛋糕打造成清甜口感，堪稱「生乳捲」代名詞的亞尼克，曾創造破千萬條銷售佳績。看準明星學區、大安森林公園一帶的熱門購屋區，拓展「永康東門」商圈新門市，專攻外帶市場，提供多樣甜點、各式伴手禮，還有期間限定款商品，並祭出一系列開幕好康回饋在地消費者，不少優惠期限更長達一個月。

3/15～3/17開幕首三日，每日前30名消費者可享限量「亞尼克生乳捲－原味」100元優惠價。開幕首月4/15前，於新門市單筆消費淨額滿1,699元，即贈「康寧餐盤」；滿3,000元現場再免費加贈「原味生乳捲」乙條；加入新門市LINE@好友，即可抽限量「100元折價券」；於社群IG或FB打卡，購買手工餅乾隨手包系列現折50元（數量有限，送完為止）。

限定店才有的香醇牛奶「北海道霜淇淋」，也在永康東門店現身，讓人簡直一秒飛日本，使用隨享卡還可享3支210元的優惠（原價90元／支）。將在3/25上市的期間限定「北海道黑酷曲－覆盆莓」，還可折5%優惠。

▲北海道香醇「霜淇淋」也在東門店限定販售。（圖／亞尼克提供）
▲北海道香醇「霜淇淋」也在東門店限定販售。（圖／亞尼克提供）
▲3月黑酷星期五推期間限定「北海道黑酷曲－覆盆莓」。（圖／亞尼克提供）
▲3月黑酷星期五推期間限定「北海道黑酷曲－覆盆莓」。（圖／亞尼克提供）

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