疫情下出版社轉型　　 有聲書成為閱讀新方式

尚好聽有聲知識線上今日與晨星出版集團簽約合作。尚好聽董事長楊恩霖表示，晨星以集團整體的資源，投入有聲出版，是一種決心，更是台灣有聲出版業的及時雨。他強調，數位時代來臨，加上疫情衝擊，為出版社帶來了轉型契機。除了紙本、電子書之外，有聲書已逐漸成為閱讀新模式，也是未來出版業大趨勢。

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晨星的加入，是尚好聽目前第31家合作出版社，其它包括有商周出版、時報文化、麥田出版、台灣商務印書館、心靈工坊、遍路文化、布克文化等，可說民間與政府相繼投入資源。

▲袁光麟曾獲八座廣播金鐘獎，擔任尚好聽的聲音總監。（圖／尚好聽提供）

楊恩霖出身科班，專科時期的廣播電視、大學時期的口語傳播到研究所的智慧財產權與傳播科技，從自身專業知識加上一路工作養成。他認為要把有聲書出版做好，一定要具備製播能力、表達能力與智慧財產權三件要素，才能健全且積極開展有聲知識出版，尚好聽也正朝此方向努力。

此外，尚好聽並邀請國內配音大師級人物參與，包括袁光麟曾獲八座廣播金鐘獎，擔任尚好聽的聲音總監，集結林凱羚是二代櫻桃小丸子、花田一路配音演員，及陳季霞、郭馨雅、馬國堯、莊文錡等近50位資深專業配音員，用說而不是播，再加上豐富情緒，聲音表演，會讓人想聽並沈迷其中。

▲尚好聽跟晨星合作的第一本有聲書亞森羅蘋。（圖／尚好聽提供）