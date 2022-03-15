外資持續賣股匯出！新台幣再貶收28.612元 創逾15個新低
台股大跌336點，失守萬大大關，外資持續在台股賣超並匯出，新台幣兌美元今（15）日也爆量走貶，貶破28.6元，一度來到28.632元、貶值1.02角，終場收在28.612元，較前一交易日貶值8.2分，創逾15個月收盤新低價，台北外匯經紀公司成交量14.98億美元。
烏俄第4輪談判技術性暫停、市場等待美國聯準會將開會可能宣布升息，再加上中國大陸深圳等城市封城，美股跌多，台股今日同樣開低走低，終場跌336點，收在16926點，萬七大關失守，跌幅1.95%，成交金額新台幣3705億元，外資在台股也持續賣超，今日再賣超537.19億元。
不僅台股大跌，美元指數也居高不下，已逼近百元大關，亞洲主要貨幣兌美元也走貶，其中韓元收貶在1242.80兌1美元，人民幣兌美元中間價及離岸人民幣也都貶值，日圓同樣走弱，而新台幣兌美元亦貶破28.6元。
新台幣兌美元今日以28.56元、貶值3分開出後，在台股跌幅擴大逾300點，外資持續賣超台股及匯出，加上亞幣兌美元仍表現虛弱，新台幣隨即貶破28.6元價位，一度來到28.632元、貶值1.02角，終場也站上「28.6字頭」，收在28.612元、貶值8.2分，也創2020年12月4日以來收盤新低價，2020年12月3日收盤價為28.668元。