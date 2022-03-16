《時代革命》導演為拍攝身體都是毒 孕妻受波及顯動胎氣
由導演周冠威拍攝的《時代革命》紀錄了香港反送中抗爭運動，台灣是全球唯一能在電影院線觀看這部紀錄片的國家，在台上映至今，票房已超過2千萬。周冠威日前接受《NOWnews今日新聞》跨洋聯訪，回憶當初拍攝的情景，坦言曾哭過很多次，還一度讓懷孕的妻子遭受波及，讓周冠威相當不捨，還透露了曾多次受傷，身體裡滿滿都是毒素。
從紀錄片中可以看出，正在抗爭的街頭濃煙密佈，滿滿都是催淚瓦斯，連戴著面罩都還是可以聞到嗆鼻的味道，周冠威透露在拍攝過程中受傷過很多次，還曾經被催淚彈擊中大腿，受傷的地方腫到像一個拳頭，也曾經歷過燃燒彈從頭頂飛過去，和從高台上跌到馬路上受傷，醫治了一個禮拜才康復。周冠威當時吸了非常多催淚瓦斯，除了呼吸道不舒服以外，身體裡還有滿滿毒素，連大便都是黑色的。但讓周冠威最愧疚的是，當時身上衣物殘留催淚瓦斯，他回家前沒有清潔好，因此讓當時懷孕的太太身體也出現不適，很怕肚中胎兒有問題，「自己親手把心愛的人帶入危險，所以哭過很多次。」好在後來小孩平安誕生，才讓周冠威和老婆鬆了一口氣。
周冠威透露在拍攝時，最憤怒的一次是香港警察推撞手無寸鐵的陳伯，陳伯已經70幾歲，還被這樣對待，讓他氣到第一次和警察起爭執，還為此被登記身分證字號。在抗爭運動，有許多民眾被攻擊，周冠威坦言鏡頭後的他一度內心有掙扎，但只是很短的一瞬間，因為他知道如果有人受傷，自己真的無法去救對方，記錄這段歷史並推向國際才是他能做的事情。
雖然現在香港警察和人民之間的對立感還是很強，但隨著新冠肺炎襲擊全球，現在的香港宛如一片死水。至於有網友質疑，不是所有香港警察都是壞人，從紀錄片中也可以看到被抗議民眾毆打流血和阻止同仁攻擊的警察，這樣的紀錄片會不會不太公平？周冠威認為香港警察有自己的同溫層和講求紀律，他們不會認為自己在做壞事，但他們做錯事就應該要承擔，他認為的公平是要呈現真相，而他所拍的影像就是真相，因為他在影片裡沒有任何的修飾和剪接。最後周冠威也提到，有些抗議民眾曾想過用生命換取香港的自由，被認為手段過於激進，他覺得不是所有人都覺得生命是最寶貴的東西，就如同耶穌為了世人犧牲自己的生命一樣。