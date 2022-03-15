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穴位按摩防３大眼疾！中醫治青光眼、白內障、黃斑部病變。

穴位按摩防３大眼疾！中醫治青光眼、白內障、黃斑部病變。
穴位按摩防３大眼疾！中醫治青光眼、白內障、黃斑部病變。

每日健康-每日都做得到的健康

2022-03-15 18:00:45

每日健康

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青光眼、白內障、黃斑部病變，這三大眼疾讓人聽了聞之色變，深怕一個不小心就有失明的風險。一般民眾遇到眼疾會前往西醫眼科治療，不過其實中醫也有專門的「眼科中醫」，澄明中醫診所郭祐睿院長對於這三大眼疾分享治療方式及日常保養供民眾參考，可透過簡單的按摩預防這三大眼疾。

３大眼疾皆可能失明，發現異常應盡早檢查！

郭祐睿院長首先說明三種眼疾，青光眼是視神經萎縮，導致視野逐漸缺損、減少、模糊的一種疾病。一般分為急性、慢性、繼發性跟先天性，另外也分隅角開放或閉鎖型，也有一種是正常眼壓型青光眼。青光眼大部分未必會有感覺，往往要視力退化時才會發現，急性期發生可能因為眼壓過高引起眼睛疼痛、同側頭痛延伸後頸，甚至想吐、畏光等。黃斑位在視網膜的中央，負責視覺跟顏色，若出了問題，例如血管新生、水腫、退化等，會導致視力模糊、視物變形變色、出現黑點等症狀，對於中央視力也會有所影響。白內障分為先天或後天性兩種，後天性的老年性白內障是一種老化的現象，隨著年齡的增加，透明的水晶體會逐漸變得硬化、混濁，影響視力；早期的白內障會視力模糊、色彩改變、畏光、眼前黑點、複視等，可以利用中藥調理，晚期症狀則為視力會變差，就只能手術。

郭祐睿院長表示，這三種眼疾一般而言本都屬於年長者常見的眼疾，但現代3Ｃ產品無所不在，年齡層有越來越低的趨勢，三種眼疾皆有失明風險，但可透過及早治療挽回局勢。提醒防範的重點還是在於減少3C接觸，並在眼部有任何異常時盡早檢查為佳。

中醫治療３大眼疾，與肝腎關係密切！

郭祐睿院長指出，青光眼因瞳神（瞳孔）跟水液代謝問題，在治療上會以補益肝腎疾利水通絡著手，對於青光眼的眼壓下降、視野缺損常有相當顯著的療效。而黃斑部病變也與肝腎有關，不過又細分為出血、水腫、退化等症狀，會視病情不同，分別以涼血止血、活血利水的方式調整。至於白內障因多為年長者發病，在中醫的觀點主要為肝腎不足、脾胃氣虛，導致精氣影響眼睛，治療就會以補肝腎、養脾胃為主進行。三種眼疾治療方式各有不同，也因人而異，找對方法、對症治療，更有助眼部健康康復。

穴位按摩防３大眼疾，中醫：減少3C是保養關鍵。

防範三大眼疾，除了盡量減少3C產品接觸，郭祐睿院長也分享穴位按摩供參考，有助保養眼部。院長指出保養眼部的穴位可作基礎穴位按摩，並可搭配各別的穴位防範各別的眼部疾病。

基礎穴位在這指的就是眼周，可用大拇指按壓眼內角旁的睛明穴，再往上按眉頭的攢竹穴，接著用食指按壓絲竹空穴，延伸瞳子髎穴，再往下按壓四白穴，回到鼻旁按壓眼內角的睛明穴，反覆按壓多次。搭配上各個不同的穴位，按壓風池穴、合谷穴、太衝穴有助防範青光眼。若是按壓養老穴、神門穴、血海穴則有利預防黃斑部病變。而白內障則可按壓大骨空穴。

郭祐睿院長表示，中醫治療眼疾的思路有別於西醫，與五臟六腑有關，中醫認為「五臟六腑之精氣，皆上注於目而為之精。」，從內而外、從藥到針同步調理，可看到療效。

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