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週四下午變天！北部有較大雨勢　下週二又將「有感」降溫

▲中央氣象局預估，週四下午開始受到鋒面接近通過影響，北部地區不排除有較大雨勢出現，提醒民眾留意。（圖／張勵德攝）
▲中央氣象局預估，週四下午開始受到鋒面接近通過影響，北部地區不排除有較大雨勢出現，提醒民眾留意。（圖／張勵德攝）

記者張勵德/綜合報導

2022-03-15 17:58:41

連續的好天氣即將進入尾聲！中央氣象局指出，週四（3/17）下午過後受到鋒面接近影響，中部以北及東半部地區將逐漸轉為有局部短暫陣雨的天氣，尤其週四入夜之後到週五（3/18）清晨鋒面通過這段期間，北部地區的降雨較為明顯，不排除有局部較大雨勢發生機率，直到週五白天之後雨勢就會逐漸趨緩，提醒民眾留意天氣變化。下一波較明顯的冷空氣將在下週二（3/22）之後報到，屆時降溫可能會很有感。

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氣象局預報員張承傳指出，週三（3/16）到週四上半天各地依舊維持多雲到晴的穩定天氣，西半部地區白天高溫可達攝氏29到31度，東部地區高溫也有攝氏26度左右，早晚各地低溫約攝氏18到22度，西半部地區日夜溫差較大，早出晚歸的民眾請記得添加衣物保暖。

張承傳說，週四下半天開始天氣轉壞，中部以北、東半部地區及南部山區陸續轉為有局部短暫陣雨的天氣，南部平地影響較小，要提醒北台灣在週四入夜後到週五清晨這段鋒面通過的期間，可能有局部較大雨勢出現。由於鋒面伴隨微弱的東北季風增強，北部及東北部地區天氣也稍微轉涼，高溫略降約攝氏4到5度，感覺沒有這幾天這麼暖熱會舒適一些，中南部地區不受影響，高溫仍有攝氏30到32度。

到了週末東北季風減弱，北部及東北部地區氣溫回升，僅剩東半部地區有局部短暫雨，中部以北山區有零星短暫雨，其他地區都是多雲。張承傳說，下一波鋒面預計下週一（3/21）報到，屆時北部、東半部地區及中部山區又會轉為有短暫雨的天氣，尤其下週二（3/22）之後可能又有一波較強的冷空氣南下，不過目前還無法明確預測強度，目前預估北部高溫可能降到攝氏23度左右，降溫情況會比這幾天更明顯，請民眾留意氣象局最新預測。

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